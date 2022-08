Vannak, akik a minap bejelentett energia-áremelések után már le is húzták rolót, mások még kitartanak, de várhatóan idővel közülük is sokan beadják a kulcsot. Eközben a péksüteményekhez a korábbi ár többszöröséért jutnak hozzá a fogyasztók – van, ahol egy kilogramm fehér kenyér már 1000 forintnál is többe kerül –, de még ezek az árak sem tükrözik teljes mértékben azt a költségnövekedést, ami az adott termékek előállítását jellemzi.

A megye egyik nagy sütőipari vállalatának vezetőjétől megtudtuk: nem minden pékség tudta egy évre előre lekötni a szükséges földgázmennyiséget, ők tőzsdei napi áron kénytelenek vásárolni ezt az energiahordozót. Márpedig a tőzsdei napi ár az elmúlt 4-5 hónapban nyolcszoros, kilencszeres mértékben növekedett, ez az egyik nagyon súlyos probléma, a másik pedig a villamos áram árának négyszeres-ötszörös emelkedése. A pékségek legfontosabb alapanyaga, a liszt ára is az egekben jár, több mint fél év alatt négyszeres árnövekedésről beszélünk, és augusztusban várható egy újabb drasztikus, 30 százalékos emelés. Számos pékség jelentős mennyiségben vásárol külföldről speciális adalékanyagokat, csomagolóanyagokat, kartonokat, ez a forint-euro árfolyam kedvezőtlen alakulása miatt szintén óriási anyagi terhet ró a vállalkozásokra. S akkor még nem beszéltünk az olaj és a tej árának növekedéséről. Az árváltozásokat a beszállítók azonnal érvényesítik a pékségekkel szemben, tehát nincs átállási idő, sőt, örülniük kell a vállalkozásoknak, ha egyáltalán kapnak elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű alapanyagot. A pékségek azonban az árváltozást csak 30, vagy 60 napos határidőkkel érvényesíthetik a multinacionális áruházláncok felé. Ebből fakadóan a cégek az adott időszakokban eleve veszteséget termelnek. Mindezek hatására a sütőipari szereplők végre elkezdtek kommunikálni egymással és felosztani egymás között azon termékek gyártását, melyeket a leginkább költséghatékonyan tudnak előállítani.

Meglehetősen borúlátó Sorok Attila, a gyenesdiási Komáromy Pékség tulajdonosa, pékmester is.

– Az energiahordozók árának emelkedése mellett a liszté is brutális mértékben érint minket, ez számunkra évi 100 millió forintos költségnövekedést jelent - mondta. - Tavaly évi 57 millió forintért vettem a lisztet, most 147 millióért kapom. És még "csak" bruttó 300 forintba kerül egy kilogramm liszt, amit a régi gabonából őröltek. Az országszerte tapasztalható alacsony termésátlagok miatt várhatóan további áremelkedés várható majdan az immár új búzából készült lisztek esetében. De nem ez az egyetlen tétel, igazából minden 3-4-szeres mértékben drágult. Próbáljuk ezeket érvényesíteni mi is a fogyasztói árainkban, idén már négyszer emeltünk, szemben a korábbi időszakokkal, amikor maximum kétévente egyszer került sor áremelésre.

Sorok Attila kérdésünkre elmondta: az áremelések miatt egyelőre nem csökkent a forgalmuk, amiben nagy szerepe van a Balaton közelségének köszönhető turizmusnak. Úgy véli, igazán majd szeptembertől érzékelhetik, hogy az említett folyamatok mit jelentenek számukra.

– Jelenleg 5 szaküzletünk van, 40 főt foglalkoztatunk, idén már kétszer emeltük a béreket és szeptemberben újra kellene, hogy az infláció negatív hatásait kompenzáljuk valamennyire. A nagy kérdés, lesz-e erre elegendő fedezetünk, mert az egy dolog, hogy mi a költségeink növekedését megjelentetjük a termékeink árában, de egyszer a vásárlók pénze elfogy, és onnantól kezdve igen meggondolják majd, mire költenek – fogalmazott Sorok Attila. – Nyilván, az olyan alaptermék, mint a kenyér, továbbra is fogyni fog, de azt már sokan meggondolják, hogy vegyenek-e mondjuk, kakaós csigát. Háromszáz forintba került sokáig egy kiló fehér kenyér, most hétszáznál tartunk, s ha erre még rájön a most bejelentett energiaáremelés, akkor biztosan belekerül ezer forintba is. Mindent összevetve: nem tudom, mi lesz...

Mikrovállalkozásként működik az aprócska dél-zalai faluban, Valkonyán az Erdőszéli Pékkuckó, mely igazi kézműves termékek készítésével foglalkozik. A cég tulajdonos-vezetője, Domborai Anett megerősítette: a sütőipari cégeknek mostanában összetett, nem könnyen kezelhető nehézségekkel kell szembenézniük.

– Ősz óta érzékeljük, hogy meglódultak az alapanyagárak, folyamatos árnövekedés jellemző minden egyes alapanyag esetében – közölte Domborai Anett. – Mivel településünkön nincs gáz, a kemencéink villanyárammal működnek, de a villamos energia áremelkedése is fájdalmasan érint minket. Csakúgy, mint az, hogy a céges autókba nem lehet már hatósági ársapkás üzemanyagot tankolni, ami jelentős költségnövekedést okoz. Azt gondolom, most a pékségek vannak a legrosszabb helyzetben, minden, amitől a létük függ, folyamatosan drágul.

Domborai Anett hozzátette: most, hogy ennyibe kerül a kenyér, a fogyasztók számára is egyre fontosabbá válik, hogy hosszabban eltartható, kézműves kenyereket vásároljanak. Úgy véli továbbá, ha ilyen ütemben folytatódik a forint értékvesztése, újra előtérbe kerül a cserekereskedelem, amire egyébként a 60 fős Valkonya közössége egy ideje már törekszik. Persze, ez csak ott működik, ahol van mit elcserélni...

A vállalkozó arról is beszélt: várhatóan át kell strukturálniuk a termékpalettájukat, az "örömsütés" időszakának vége. Emellett a Magyar falu program támogatásával gyártási helyükön - kapcsolódva pékipari tevékenységükhöz - falusi kisboltot létesítenek, azt remélve, hogy termékeiket helyben, szállítási költség nélkül tudják értékesíteni.