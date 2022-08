– Nagyon foglalkoztatott, mi módon lehet a közterületi fákat gondozni annak érdekében, hogy a lehető legtovább szolgálják a környezetünket – magyarázta Tóth-Tanner Balázs, aki az elmúlt években számos zalai településen fordult meg. Leginkább a fák ágai között láthatta, aki találkozott vele, lévén, hogy a beavatkozások zömét munkatársaival alpinista technikával oldja meg. Ezzel az elsők közé tartozott nemcsak a megyében, hanem az országban is, hiszen a Magyar Faápolók Egyesülete csak 2010 elején alakult meg két egyetem, több cég és magánszemélyek összefogásával.

Ez a szakma az USA-ban a 1900-as évek elején jelent meg, Európába valamivel később lettek követői, hazánkban pedig a faápolást önálló kategóriaként talán negyedszázada határozták meg először. Azóta persze már szélesebb körben vált ismertté ez a tevékenység. A faápolás egyébként gyűjtőfogalom, mert jelenti a mesterséges környezetben álló fákkal kapcsolatos teendőket a faültetés tervezésétől egészen a fák kivágásáig. A faápolás elsősorban a lakókörnyezet fáinak egyedi és nem az erdészek által végzett állományszerű gondozását jelenti. A faápolók egyesületének célja tehát a városi környezetben álló példányok egészségi állapotának védelme, a személy- és vagyonbiztonság növelése, a kapcsolódó szakértői- és faápolási tevékenységek támogatása, szabályozása és tudományos alátámasztása. Ehhez az egyesületben több munkacsoport – oktatási, faápolási, szakértői – kezdte meg a területekhez kapcsolódó ismeretanyag összegyűjtését és rendszerezését. Szervezésükben szakmai oktatásokat tartanak, technikus, illetve faápolói szakmérnöki szinten. Ennek egyik elemeként az elmúlt években tavaszonként kötéltechnikai szemináriumokat szerveztek Zalaegerszegen a Dózsa ligetben a hazai és nemzetközi faápolóversenyeken számos sikert, bajnoki címeket elért Tóth-Tanner Balázs vezetésével. Ezzel a szakmai műhellyel az országban az elsők voltak. A képzések szakmai előadásain egyebek mellett szó esett a fák statikájáról, erről például legutóbb dr. Kelemen Géza erdőmérnök és igazságügyi szakértő szólt, aki a témáról doktori disszertációt is készített, míg a klímaváltozás városi környezetben álló fákra gyakorolt hatásáról Székely Róbert erdész technikus, vadgazda-mérnök és faápoló, favizsgáló szakmérnök, a megyeszékhelyi városi önkormányzat szakreferense beszélt.

Tóth-Tanner Balázs arról is szólt, hogy a 290 tagot számláló egyesületük közreműködésével készítik elő azt a kötelezően alkalmazandó szakmai előírást, szabványt, ami rögzíti, hogy a lakókörnyezetben álló fákat milyen módon kell gondozni. Elvárás, hogy a beavatkozásokat csak szakvélemény alapján lehessen végrehajtani, tehát favizsgáló faápoló együtt dolgozzon. A cél: a lehető leghosszabb ideig és biztonságosan tartsák meg a fákat.

Ócsvári Gábor erdőmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök, az egyesület elnöke elmondta, hogy két szabványt dolgoztak ki. Az egyik a faültetés korábbi előírásait változtatta meg, míg a másik pedig az építési területen álló fák védelmét határozza meg. Ilyen előírás korábban nem létezett. Az elnök ezt sikerként értékeli, mint ahogy az is nagy eredmény, hogy közép- és felsőfokú képzések is zajlanak a faápolásban. Tehát erdész, kertész, parkfenntartó szakma összegyúrásából jött létre a faápolás a fák, no és az emberek érdekében. Ebbe olyan speciális fogások is tartoznak, mint a fasebészet, -metszés, statikai megerősítés, koronabiztosítás, sebkezelés, gyökérmetszés odúkezelés.

A szakemberek elhivatottságának is köszönhetően az Innovációs és Technológiai Minisztérium tavaly átalakította a régi szakképzési rendszert, és ebben 2021. december 9-től önálló lajstromszámmal helyet kapott a faápolás is, így ez tekinthető a szakma hivatalos magyarországi születésnapjának.

Ennek jelentőségét Tóth-Tanner Balázs azért is hangsúlyozta, mert a most már mindenki által látható légköri felmelegedés komoly hatással van az erdőkre, a fákra, különösen az épített környezetben állókra, és e téren a helyzet évről évre romlik. Mint mondta, a fiatal telepítések fenntartása relatíve egyszerű, de a felnőtt, és a környezetükben a klímát jelentősen befolyásoló egyedek – amelyek port kötnek meg, oxigént termelnek, csökkentik a talaj erózióját – fokozott törődést igényelnek, de ezt meg is hálálják. Ha ezt a települések nem ismerik fel, akkor elvesztenek értékes fákat, amelyek romló állapotuk miatt ráadásul veszélyt is jelenthetnek az emberekre.

Úgy látja, a zalaegerszegi fák állapota kiemelkedő, emiatt kijelenthető, a legélhetőbb város az országban, amiben a fáknak, illetve ápolóiknak meghatározó szerepe van.