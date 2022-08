Az „1Úton” elnevezésű programhoz ezúttal is csatlakoztak a keszthelyi plébániák. A reggeli szentmisét Tál Zoltán és Mezei András plébános közösen mutatta be a Magyarok Nagyasszonya-templomban, majd a zarándokok elgyalogoltak Keszthelyről Vonyarcvashegyre, a Szent Mihály-kápolnához, ahol imádságos szentórán vettek részt, amit agapé s kötetlen beszélgetés követett.



Tál Zoltán, a Fő téri templom plébánosa arról beszélt: öröm, hogy idén is együtt szervezték meg ezt az alkalmat, amellyel építik az egységet a két keszthelyi egyházközség között.



– Az út során imádkozzuk a szentolvasót, énekelünk, a találkozás öröme hatja át a közösséget – folytatta. – Úton vagyunk Mária és Jézus felé, s tudjuk, érezzük: a béke egyetemes, hiszen már az Ószövetség embere is törekedett arra, hogy az megvalósuljon a szívében, a közösségben, a társadalomban.



Mezei András, a kármel plébánosa kiemelte, amióta elindult ez a kezdeményezés, a két egyházközség mindig részese volt, hiszen „fontos lépéseket tenni a békéért”.

– Most is ezt tesszük, a Szűzanya oltalmában – fogalmazott. – Nekünk csendben a békesség eszközeivé kell válnunk, ahogyan a szentek s a boldogok is tették. A történelem során mindig voltak komoly nehézségek, problémák, társadalmi különbségek, ellentétek, mégis akadtak olyanok, akik a békesség útját választották.



Mezei András hozzátette: fontos, hogy tegyünk valamilyen módon a békéért, s az is, hogy zarándoklatokon vegyünk részt.



A zarándokok, szerte az országban, az Ima a békéért című fohásszal is könyörögtek: „Mennyei Atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus a Béke Fejedelmeként jött a világba.



Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg Urunk mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen.

Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra! Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet.



Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket.



Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban.



Szűz Mária, Béke Királynője, könyörögj értünk! Amen.”