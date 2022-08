Az egybegyűlteket a 2015 óta itt szolgáló Zsugyel Kornél lelkész köszöntötte, de jelen volt az évfordulós ünnepen korábbi lelkész, Szabó Vilmos is. Zsugyel Kornél, majd az igét hirdető Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes szavai elsősorban a hálát idézték meg, amely a közösség akkor még csekély létszámú elődeit illeti, akik hittek abban, hogy Zalaegerszegen is gyökeret verhet az evangélikus vallást követők tábora. Az igehirdetés felidézte a bibliai történetet, amely a néhány kenyérrel és hallal jóllakatott 5000 ember háláját idézi, a "kevésből is lehet sok" reménye nevében.

Az ünnepi eseményen Balaicz Zoltán polgármester arról szólt, hogy a város 775 éve (első írásos említésétől számítjuk) immár 120 éve gazdagodott az evangélikus gyülekezettel, városépítő munkájával. Az e hitben élők első képviselői 1830-ban érkeztek Zalaegerszegre, 1893 karácsonyán tartották az első istentiszteletet, de evangélikus liturgia szerinti keresztelő, esküvő és temetés már az 1850-60-as években volt a városban. A polgármester a város díszoklevelét adta át a gyülekezetet lelki vezetését végző Zsugyel Kornélnak. A közadakozásból 1907-ben felépült Csány téri templom a protestáns testvériség jegyében a református istentiszteleteknek is otthont adott 1942-ig, amíg a református templom meg nem épült a szomszédban. Ezt a gesztust Hodánics Péter református lelkész köszönte meg az ünnepin rendezvényen.

A 120 év történéseit, illetve a protestantizmus magyarországi elterjedéséről dr. Jáni János tartott előadást, akinek a kutatásai a 2017-ben, a reformáció 500. esztendejében megjelent zalaegerszegi tanulmánykötetben is olvasható. Az egerszegi evangélikus gyülekezet jelenleg 170 egyházfenntartási hozzájárulást fizető családot számlál.

Vasárnap délután Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke Zalaegerszegen lelkésszé avatta Hegedűs Szilviát.