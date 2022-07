Eddig nem látott járműtípusok is megjelennek majd, például ABbmot, MDamot és BVmot. A BVmot, „Samu” motorvonat a Balaton déli partján közlekedik retró Zala InterCity vonatként Keszthelyre, megidézve a 90-es éveket. Emellett a motorvonat visszatér egyik első felhasználási területére, a szegedi vonalra is. Idén is forgalomba áll a legendás 424-es gőzmozdony, egy különleges nyolcvanas évek elejére jellemző összeállítású Tekergő expresszvonat élén, melyben közlekedő nosztalgia étkezőkocsiban az Utasellátó különleges retró kínálatát ismét kipróbálhatják az utasok. Visszatérnek a méltán népszerű Púpos mozdonyok is, melyek közül egyszerre három is dolgozik majd menetrendszerinti vonat élén, de a MÁV-HÉV BoBo-i is újra munkába állnak. A hétvégén két hagyományos M41-es Csörgő is közlekedik.