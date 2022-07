Világsztár érkezik augusztus 12-én a zalacsány-örvényeshegyi Pálos Resortba. Kevin Davy White szóló akusztikus koncertre készül a zalai természet ölelésében.

A „Csak egy este Örvényeshegyen” című program sztárja még sosem lépett fel Magyarországon, viszont Nagy-Britanniában tömegek rajonganak érte, idén nyáron például a Simply Reddel és a Texasszal koncertezik a legnagyobb angol fesztiválokon. Közben pedig ellátogat Zalacsányba is, hogy soul, blues és populárisabb zenei világú dalait bemutassa a hazai közönségnek.

Kevin Davy White idén az Egyesült Királyságban Az év énekese és dalszövegírója díjat is megkapta, többek között olyan szerzeményeiért, mint a tavaly született Wicked Game és a With You. Eddigi két albuma, a Mr. Feeling és az Element egyaránt világsikert hozott számára, fellépéseit tömegek követik, elsősorban Angliában.

Koncertjét a Pálos Resort fröccsteraszán egy fergeteges rockabilly show követi a CandyMen Duó jóvoltából. Tom White és Schiffler Patrik (művésznevén Ricky) a 90-es évek retroslágereit, illetve világsikerek rockabilly átdolgozásait adja elő.