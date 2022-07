A 28 éves szerző, bár környezetmérnöknek tanult mégis az írásban találta meg helyét. Ádám nem kis fába vágta a fejszéjét, mikor nekilátott első regényének, hiszen nem csak egy könyvben, hanem rögtön háromban gondolkodott. Az idén megjelent Az ismeretlenen túl „A tér ura trilógia” első része, melyben megismerhetjük a fehér és fekete sárkányok legendáját, egy mágiára épülő királyságot, valamint a Draco és a Draic uralkodó család történetét. Helyi arcok sorozatunkban az írásról, s persze a regényről beszélgettünk a szerzővel.

Kezdjük a legelején. Mikor fogtál bele az írásba?

- Nagyjából két éve. Előtte inkább csak jegyzeteket írtam, nem gondolkodtam egy teljes könyvön, csak karakterek háttértörténeteit próbáltam kidolgozni. Rövid időn belül ezek a kitalált szereplők egyre jobban összefonódtak, és úgy éreztem képes lenne lefedni egy nagyobb történetet is.

Minek a hatására döntöttél úgy, hogy végül mégis belefogsz egy regénybe?

- Mindig szerettem volna valamilyen kreatív alkotói munkát végezni, azonban sok idő kellett, hogy rájöjjek mi az, amiben jó vagyok, vagy tudok a gyakorlásra elég időt szánni. Az írás szerintem az előbbi kategóriába tartozik. Én is meglepődtem, de ahogy leültem a karakterek kidolgozása után megírni a könyvem, természetes módon jöttek a sorok. Úgy érzem ez a lendület még mindig tart, az ötleteim és a jegyzeteim száma pedig növekszik.

A regény borítója Fotó: Rákos Bianka

Azt mondják manapság nem könnyű kezdő íróként debütálni. Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?

- Ezzel egyetértek. Be kell ismernem nem igazán voltam tisztában a magyarországi piaccal. Az viszont magától értetődő, hogy ismeretlen írótól az emberek kevesebb bizalommal vesznek könyvet, mint egy jól bejáratott névtől. Ezen sajnálatos módon, a könyvek árai sem segítenek. Azért bízom benne, hogy a történetem elnyeri azok szeretetét, akik olvassák.

Végül hogyan került kiadásra a könyv?

- Mivel nem igazán láttam át, hogy működik ez az egész, így azt tettem, amit manapság szokás: rákerestem az interneten. A jelenlegi kiadóm, a Novum volt az első találat. A honlapon volt egy kézirat beküldéséhez mellékelt leírás, illetve annak elbírálása is érthető és gördülékeny volt. A kiadó végül úgy döntött, hogy tetszik nekik a történetem és örülnének, ha együtt dolgoznánk. Maga a kiadás, már inkább időigényes, mint izgalmas volt, hiszen a munka java ekkor kiadóé volt.

Hogyan képzeljünk el téged írás közben?

- Nem tudom, más írók hogy érik el, hogy egy fárasztó nap után is képesek legyen kreatívan írni, de nekem a zene vált be. Az hogy mennyi időm jutott rá változó volt. Sokszor attól is függött mennyire voltam kreatív formában, hiszen előfordult, hogy egy és fél óra alatt egy sort sem tudtam legépelni. Ha le szeretném egyszerűsíteni, talán a napi 1-2 óra, (munka mellett) lenne a helytálló, de ez leginkább úgy oszlott el, hogy gyakran egy-egy hétvégém teljesen az írás körül forgott, máskor tényleg „csak” napi pár óra.

Kicsit térjünk rá Az ismeretlenen túl történetére is. A regényed egy vérbeli sárkányokkal, kalandokkal teli fantasy. Mesélnél róla az olvasóknak?

- Nem szeretnék spoilerezni, így csak felszínesen mondanék pár sort. Magam is szeretem az olyan regényeket, amelyek ha több részben is de, nyomon követik a szereplők, életét, ezt úgy értem, hogy fiatal koruktól egészen felnőttkorukig követhetjük őket. A könyvemben is ez a helyzet. A szereplőim már egészen fiatal koruktól egy komoly konfliktusban találják magukat, azonban ez csak a történet haladása során éleződik ki, kisebb konfliktusok hatására. Hangsúlyos lények a sárkányok, de más teremtmények is megjelennek, ezek sorát pedig a későbbiekben is bővíteném. Részletekbe nem is szeretnék belemenni, hiszen a könyv rövid leírása bárhol megtekinthető, azonban szeretném megjegyezni, hiába lesznek a karakterek a könyv végére már huszonévesek, ez csak a kezdet. Úgy gondolom bármely fantasy szerető olvasó, megtalálhatja benne, amit keres. Igyekeztem, kissé komolyabb jeleneteket is írni, de összességében egy könnyedebb köntösbe csomagolva. A nyelvezet, és a sztori szerintem fiatal és felnőtt olvasóknak ugyanúgy tetszhet. Aki egy mozgalmas, kalandos, de nem túl bonyolult könyvet keres nem fog csalódni!

A történetről röviden A fekete és fehér sárkányok már csak legendaként élnek az emberek emlékezetében - hasonlóan több más, különleges, egykor létezett lénnyel egyetemben. Néhány forma csak a "kiváltságos", aki partnerként egy-egy kristályban a birodalom valamelyik újszülöttjéhez kerülhet. A varázslatra és mágiára épülő királyságot a legerősebbnek tartott aranysárkány jelképezi, ugyanis Huxley király partnere egy ilyen lény. A Draco és a Draic család megdöbbennek, amikor gyermekeik fekete és fehér kristályokat kapnak születésük után, ugyanis ez nem más jelent, mint hogy újra megjelent két óriási hatalmú lény, kiknek faját réges-rég kiirtották egy nagy háborúban: a fekete és a fehér sárkány.

Olvasás közben az az érzésem támadt, mintha hatással lettek volna rád fantasy témájú videójátékok, szerepjátékok, társasjátékok is. Szoktál játszani ilyen jellegű játékokkal?

- Való igaz, sok fantasy témájú videójátékkal, vagy szerepjátékkal játszom, de egyiknek sem volt közvetlen hatása az írásra. Pusztán kedvelem ezt a témát.

Van-e olyan külföldi vagy magyar szerző, akinek munkásságát követed?

- Leginkább külföldieket követek, bár mióta én is írok, jóval kevesebb időm maradt olvasni. Ifjúsági kategóriában, hozzám Rick Riordan: Percy Jackson könyvsorozata áll a legközelebb. Magával ragadott a laza könnyen emészthető stílus, amelyet a szerző könyveiben élvezhet az ember. A kedvencem mégis egy jóval komorabb hangvételű, számomra megunhatatlan széria: Justin Cronin: A szabadulás trilógiája.

Arról már volt szó, hogy Az ismeretlenen túl, egy trilógia első része. Mikorra várható a folytatás? Megosztasz róla valamit az olvasókkal?

- Pontos dátumot még nem tudok mondani, hiszen még nem kezdtem el a tényleges írást, igaz már rengeteg jegyzetem van. Az biztos, hogy a második könyv leginkább az első részben ismeretlen területekként feltűntetett északi és déli földekről fog szólni. Új lényekkel, fajokkal, és kalandokkal. A meglévő karaktereim közül néhányuk személyiségét szeretném mélyíteni, új tapasztalatokkal, hangsúlyosabb érzelmekkel. Annyit elárulhatok, hogy Tia és Zoé kapják a legnagyobb szerepet…

Szeretnéd később más műfajban is kipróbálni magad?

- Ha lehetőségem lesz megírni és kiadni, akkor hat könyv van hátra, amelyekhez szilárd elképzeléseim vannak, azonban ezekkel még nem lesz meg a teljes lezárás. Félreértés ne essék, a jelenlegi trilógia megkapja saját befejezését, mint külön széria, de szeretnék egy második trilógiát, amely pár olyan mellékszereplővel foglalkozik, akiknek jóval nagyobb a szerepük a nagy egészben, mint az az első három könyvben. A terveim szerint ezek a történetek már más hangulatúak lesznek, hiszen adott szereplőhöz szeretném igazítani. A hetedik pedig egyelőre maradjon titok. Azonban a kérdésre válaszolva, a fantasytól nagyon eltérő műfajon nem igazán gondolkodtam. Ez áll közel a szívemhez és úgy gondolom nem is igazán tudnék ettől elszakadni…