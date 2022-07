A tapasztalt szakvezető a Lenti TE-vel négyszer nyert megyei bajnokságot, feljuttatta a csapatot az NB III-ba és az egyesület első bajnoki címe is az ő nevével fémjelzett csapaté az 1978-79-es szezonból.

Ami, nem ma volt és az sem, hogy mikor ült a Lenti TE kispadján utoljára Németh Imre, akinek a kapubejárata száz méterre van az LTE-pályától. Itt van igazán otthon.

-Hűha, azt hiszem tizenkét éve voltam utoljára a csapat élén - válaszolta a kérdésre, mikor vezette utoljára a lenti csapatot. - Az elmúlt két esztendőben a szlovéniai Dobronakon dolgoztam, a mostani szezon végén megnyertük a bajnokságot, egy osztállyal feljebb léphetett a csapat, de nem maradtam. A Lenti TE vezetése közben megkeresett, elmondták, hogy nem a legjobb szezont futotta az együttes és megpróbálnák megújítani a csapatot. Lentiben élő emberként, aki száz méterre lakik a pályától, erre nem lehetett nemet mondani. Az a négy bajnoki cím, amit elértem a csapattal, az első arany és az NB III-ba való felkerülés okán is úgy éreztem, ezt a felkérést kötelességem elfogadni.

-Mennyiben alakul át a csapat?

- Teljesen. Sokan távoztak, de meghatározó emberek azért maradtak, ám így is a teljes keret átalakul. Van tíz igazolásunk, benne fiatalok, akiket az utánpótlásból hoztunk fel. Tudom, hogy nehéz lesz, főleg az elindulás, de abban biztos vagyok, hogy jobban fogunk szerepelni, mint eddig.

-Lelkes a feladatot illetően?

-Hogyne. Mindig azt mondják, ha valakit megtalál egy feladat, ahhoz az isten ad neki erőt. Ez a feladat engem inspirál és nagyon fontos, hogy játékosok is nagyon lelkesek.

A Lenti TE elnöke, Fehér Rudolf is azt említette, hogy szeretnének építkezni, egy fiatal, megbízható együttest kialakítani.

-Olyan csapatot szeretnénk, amelyik nem az utolsók között szerepel, hanem mondjuk az első ötben, de most az a realitás, hogy bedobjuk a fiatalokat - mondta Fehér Rudolf, hiszen őt is megkerestük. - Mindenképpen belevágunk ebbe a feladatba, mert muszáj. A jól működő utánpótlásunk mellett szeretnénk a felnőtt futballt is eredményessé tenni, amiben számítunk az eddig is sok segítséget nyújtó önkormányzatra.

A Lenti TE-nél büszkék, hogy az U14-es együttesük immár az országos bajnokságban indulhat az ide tartozó régióban, a felnőttek pedig várják a Négy Város Tornáját.

1980-ban Körmend, Celldömölk, Lenti és Barcs települések egyszerre kapták meg városi címet, s az akkori városvezetők úgy döntöttek, hogy erre minden évben egy futballtornával emlékeznek A hagyomány azóta is él, a házigazda pedig július 30-31-én Lenti lesz. A sorsolás már elkészült, az első napon a Celldömölk a Körmenddel találkozik, utána rendezik a Lenti TE - Barcs találkozót. A győztesek másnap a döntőt vívják, a vesztesek a bronzmérkőzést.