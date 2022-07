Ennek ellenére vannak olyan vállalkozó szellemű emberek, akik szenvedélyes pecásként vágynak az ilyen élményekre - számukra szervez adriai tonhalhorgászatot a nagykanizsai Bicsák Attila, aki amellett, hogy horgászik, hivatásos vadász is.

- A magamfajta pecás, ha nyaralni megy az Adriára, 2-3 nap után már nemigen találja a helyét és elkezd azon gondolkozni, hogy milyen dolog az, ha ennyi víz mellett nem próbálja ki a horgászatot - hallottuk Bicsák Attilától, aki a Miklósfa Parkerdő Vadásztársaság hivatásos vadásza, vadászmestere, s a tonhalhorgászat mellett medve-, zerge-, kőszálikecske-vadászatokat is szervez Horvátországban, illetve Szlovéniában. - Ennyi már elég ahhoz, hogy a gondolat befészkelje magát az agyunkba és ne hagyjon minket nyugodni. Így találtam rá egy tonhalhorgászat-szervező csapatra, amellyel a későbbiekben is tartottam és azóta is tartom a kapcsolatot, mely mára komolyabb együttműködéssé alakult, nekik segítek. A társaság tagjai közt olyanok is vannak, akik Horvátország nemzeti horgászbajnokai voltak éveken át.

Bicsák Attila azt mondta: a tonhal horgászata nem könnyű mutatvány, hiszen a formára is gyönyörű, áramvonalas testű tengeri hal a vízben úgy úszik, akár a torpedó. Egy-egy példánya mérettől függően 2-300, sőt 500 kilogrammos, de regisztráltak már 680 kilogrammos kifogott tonhalakat.

- Sokan szerveznek tonhalhorgászatokat, de csak keveseknél van tényleges fogás. Sok-sok tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki meglássa a nyílt tengeren azt a pontot, ahol nagy esély van a tonhal elejtésére. Bármilyen furán is hangzik az én számból, vadásznak könnyebb lenni, mert itt látsz, és amit látsz, az a valóság. A víz alá viszont senki nem lát, ott más jelekből (például a szardíniák mozgásából) kell kitalálni, merre járnak a tonhalcsapatok - fogalmazott Bicsák Attila. - A tonhalhorgászat speciális tudást és speciális felszereltséget igényel - mindkettőt adják a helyiek. Ez nagy szerencse, minden szempontból, mert a szükséges tapasztalat több év alatt szerezhető meg (a tonhal horgászatához szükséges engedéllyel jó, ha húszan rendelkeznek Horvátországban), a felszerelés pedig körülbelül 2 millió forintot taksál alsó hangon, amit szintén csak nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak. Ja és persze nem árt egy hajó sem, amivel az ember a tonhalak közelébe jut - egy-egy ilyen vízi jármű 30-50 millió forintba kerül, ha valaki mindenképpen sajátot akar és nem elégszik meg a bérleménnyel.

Ezek a hajók egyébként mindenféle extra tartozékkal fel vannak szerelve, rendelkeznek például halradarral, aminek a használata legális. A tonhal ma már a veszélyeztetett fajok közé tartozik, ezért szigorúan korlátozott a vadászata és az értékesíthetősége; 100 kilogramm fölötti testsúlyú halat nem szabad értékesíteni, alatta is csak az említett engedéllyel, ott úgy mondják, liszensszel rendelkezőknek. A húsra ezen súlyhatáron túl licitálni lehet, mert állami kincsnek minősül, azaz ha te fogsz egy ekkora tonhalat, nincs mese, le kell adnod. A szerencsés horgász maximum a farokuszonyát viheti haza trófea gyanánt. Egy kilogrammnyi tonhalsteak pedig 25 euróba kerül...

A nagykanizsai vadász azt is elmondta: nagy számú tonhalpopuláció él a Krk-sziget környezetében és a Kvarner-öbölben.

- Nagyon kemény hal, úgy néz ki, mint a torpedó és úgy is megy, igen nehéz kitekerni, elfárasztani - szögezte le Bicsák Attila. - A kifogásához nagy méretű horog, vastag, kevlár erősítésű horgászbot és zsinór szükséges, utóbbi olyannyira erős, hogy egy másik horgászhajót simán el lehet vele húzni. A fárasztáshoz, azaz a taktikai részhez a segítők nagy segítséget nyújtanak a bérhorgásznak, folyamatosan instruálják, hogy erre, vagy arra húzza, feszítse a botot, tekerjen az orsón, s amikor már megfelelő közelségbe ér az állat, megszigonyozzák, berántják a fedélzetre, és aztán kezdődik csak az igazán nagy küzdelem. Pont, mint egy disznóvágáson... Persze, az ottaniak már rutinosak, gyorsan végeznek a monumentális méretű hallal.

Bicsák Attila hozzátette: maga a horgászat amúgy személyenként több mint félezer euróba kerül, szóval nem sokan engedhetik meg maguknak.