Zalakaroson évtizedek óta arra törekszenek, hogy egész évben megfelelő kikapcsolódást nyújtsanak a turistáknak, ettől függetlenül még mindig a nyári hónapokban a legkedveltebb a település.

– Tulajdonképpen nincs okunk panaszra, a városba folyamatosan érkeznek a vendégek, jóllehet a külföldi turisták száma kicsit elmarad a várakozásoktól – fogalmazott Czimondor Nándor alpolgármester, aki egyben a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnökségi tagja, valamint a zalakarosi MenDan Hotel igazgatója is. - Az önkormányzat és a turisztikai egyesület mindent megtesz azért, hogy a hozzánk érkező turisták jól érezzék magukat, ennek tudatábn készült el évekkel ezelőtt a fürdő melletti Ökotó, s nemrég avattuk fel a Karos Korzót, ahol szintén rengeteg program várja az érdeklődőket. Most hétvégén például a város napjához kapcsolódó ünnepi programsorozattal készülünk – közölte Czimondor Nándor.

A szállodák, köztük az általa irányított MenDan Hotel töltöttségével kapcsolatban elmondta: a tavaszi hónapok kifejezetten erősek voltak és most a nyári hónapokban is telt házhoz közeli a vendéglétszám.

- Akadnak üres szobáink, ami azt jelzi számunkra, hogy a vendégforgalom kicsit elmaradt a remélttől, talán a külföldi vendégek száma esett vissza, de bízunk a jó folytatásban - hangsúlyozta a szakember, aki hozzátette: ha a Covid miatt nem kényszerülnek bezárásra, kifejezetten erős évet zárhatnak.

Pedig attrakcióban, kényelemben nincs hiány a szállodában, ottjártunkkor tele volt a szálloda kávézója és a belső medencetér is, noha még csak délelőtt 10 óra volt.

- Igazából ilyenkor a tetőtéri medence a legnépszerűbb, 15 méter magasban lubickolni nem mindennapi élmény - árulta el Czimondor Nándor, aki hozzátette: vannak olyan vendégek, akik kifejezetten eme látványosság miatt foglalnak náluk.

S, hogy ez mennyire igaz, azt Módos Csaba és családja is alátámasztotta, a Veszprémből érkezett házaspárt és kislányukat, Lilit valósággal elvarázsolta az üvegfalú medence látványa.

Hévízen a belföldi turisták mellett főként német, szlovák és cseh vendégek pihennek ezekben a hetekben, s utóbbiak száma folyamatosan növekszik – fogalmazott lapunk kérdésére Pálffy Tamás, a turisztikai nonprofit kft. igazgatója. Hozzátette: a hotelek 70-80 százalékos kihasználtsággal működnek, s ez várható augusztusra is. A tervezést azonban nehezíti, hogy az utazók egyre inkább „last minute”, vagyis az utolsó pillanatokban foglalnak.

A hévízi Tófürdőben is egyre többen pihennek, rekreálódnak ezekben a hetekben

Az előző két nyár számainál némiképp gyengébb ez az adat, tette hozzá a szakember, ami annak tudható be, hogy ismét kinyílt a világ, így a magyarok egy része külföldre megy pihenni, s nem a hazai kínálatból válogat. Ez országos tendencia, fogalmazott, majd arról beszélt: jelentősen nőttek a szállodák költségei például a rezsidíjak és a munkaerő-költségek növekedése miatt, de ennek mértéke elmarad az áremelkedések szintjétől.

– Mindez veszélyezteti a nyereségességet, de a sok negatív körülmény ellenére egyértelműen bizakodók a turisztikában dolgozók – szögezte le Pálffy Tamás. – Úgy vélem, Hévíz számára alapvetően jól sikerül majd ez az év, bár lehet, hogy a kihasználtság némiképp elmarad az előző két esztendő adataitól a hotelekben. A magánkiadóknál viszont növekedés várható, e tekintetben némi átstrukturálódás figyelhető meg a városban.

Az igazgató lapunk kérdésére elmondta, most kizárólag olyan orosz vendégek érkeznek, akik Németországban vagy Izraelben élnek, Oroszországból vagy éppen Ukrajnából értelemszerűen nem jönnek turisták. Ez pedig nagy kiesés a város turizmusában, hiszen 2019-ben a vendégéjszakák 17-18 százalékát ők adták, ráadásul ők hosszabb ideig – akár 2-3 hétig – maradtak a fürdővárosban, növelve a helyi kereskedők, vendéglátók bevételeit is.

Pálffy Tamás kiemelte, Hévízen egyre inkább térségben gondolkodnak – ahogyan a turisták is –, ezért a zalai Balaton-part településeinek programjait is ajánlják vendégeiknek, akik így komplex élményhez juthatnak

Legtöbben legfeljebb ötnapos nyaralást terveznek, de az emberek több mint harmada 6-10 napos, illetve közel negyede 10 napnál tovább tartó üdüléssel számol. A jelentősen megnőtt utazási kedv mellett az elköltött összeg is kiugró emelkedést mutat: 169 ezer forintról 301 000 forintra nőtt a nyaralásra szánt átlagos összeg, mindemellett a 2019-eshez képest 11 százalékponttal (17 százalékról 6 százalékra) csökkent azok aránya, akik 50 és 100 ezer forint közötti összeggel számolnak az utazásra, és 17 százalékponttal nőtt (38 százalékról 55 százalékra) azoké, akik többet terveznek költeni 200 ezer forintnál.

lindul az igyutazunk.hu, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) honlapja, ahol folyamatosan frissülő cikkek, elemzések jelennek meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) és a big data állományok adatai alapján. Az új információs hírportált a nyilvánosságnak és a sajtónak egyaránt készít elemzéseket a turisztikai térségekről, ismertetik a legnépszerűbb városok iránti bel-, és külföldi keresletet.

