A 2022-es sikert fémjelzi, hogy 5300 néző látogatta a romantikus várbéli környezetben előadott színműveket, az időjárás sem zavarta meg a teátrumi élvezeteket, minden a várkastély csapatát és a Hevesi Sándor Színház szervezői dicséri, mondta lapunknak Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere.

– Községünk számára egy az egy hónap szinte a legfontosabb időszak az esztendőben, hiszen ide költözik a hazai kulturális kínálat egyik profi színháza, amelyet a törzsközönség mindig nagyon vár, de messzebbről érkező vendégeink is vannak, idén például szegediekkel, tatabányaiakkal találkozhattam a színházi estéken - tette hozzá a település vezetője, aki Darvasi Ilonával, a Turay Színház igazgatójával és Nagy Bálint országgyűlési képviselővel nyitotta meg az idei szezont.

A június 17-től, július 9-ig tartó nyári színház repertoárját, ahogy minden évben, a zalai szervezők bevonásával alakította ki a fővárosi társulat, amely nyaranta az ország számos pontjára elviszi a darabjait, sőt, itt Egerváron játszottak olyan vígjátékot, amit még a budapesti közönség sem látott, a zalai különleges helyszínen volt az előbemutató.

Gyerkó Gábor, Darvasi Ilona és Nagy Bálint a megnyitón

Forrás: Egervári Önkormányzat

A szezon az Egerek című musicallal indult június közepén. Mikó István szerzőként és főszereplőként is részese a darabnak, amelyet Kovács András Ferenc költő a Macskák nyomán írt. A Budapesten szeptemberben mutatja be a Turay Ida Színház.

A Topolcsányi Laura által írt Bakancslistával is a zalai közönséget kényeztette a társulat, a kétszemélyes vígjátékot októberben tűzi műsorra „odahaza” a színház. Itt július 2-án játszotta két neves színművésznő, Bencze Ilona (Érdemes művész, Jászai-díjas) és Hűvölsvölgyi Ildikó (Kossuth-díjas) az időotthonba került, eltérő habitusú dívák életét bemutató, Szerednyei Béla által rendezett komédiát.

Egervár közönsége láthatta a Férfiak a fejükre estek, a Segítség, én vagyok a feleségem!, a Rocknagyi, a Fergeteges látogatás, a Karnyóné és az Úrilány szobát keres című előadásokat.

A szervezők pedig már a jövő évad tervein dolgoznak.