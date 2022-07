A rendezvény előzménye, hogy a 2014-15-ös év Európai Bizottságának Táj Díját a határon átnyúló Mesés Hetés Zöldút program nyerte el, az elismerés a határon túli szlovéniai partnereknek is szólt. Az egyesület elkötelezett híve a kerékpáros turizmusnak, korábban is szerveztek már kerékpáros túrákat a környéken. A Tekerj a zöldbe! biciklis rendezvény újabb lehetőséget biztosít, hogy bemutathassák, mitől is "mesés" a határ menti Hetés tájegység. A kerékpártúra egy országos programsorozat része, ami a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szervezésében az Aktív Magyarország támogatásával valósul meg.

A túrázók Bödeházáról indulnak a szomszédos szlovén Zsitkóc felé, majd Kámaháza, Radamos, Bánuta, Hídvég, Göntérháza érintésével érkeznek vissza Magyarországra, ahol Zalaszombatfán, Szíjártóházán, Gáborjánházán tekernek át és érnek vissza a kiindulási pontra.