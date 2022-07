Az Iharosberényi Körzeti Általános Iskolában Kardos Györgyi tanárnő önként vállalta, hogy két héten át napközis tábort szervez és vezet az alsós gyermekek számára. Az elmúlt héten az 1. -2. osztályosok, ezen a héten pedig a 3.-4. osztályosok vehetnek részt különböző programokon.

– A tanárnő állandó segítőtársa Völfinger Gizella pedagógiai asszisztens, vállalásuk példaértékű és dicsérendő – mondta Ledniczky Miklós Jánosné alpolgármester, aki egyben a helyi tűzoltó és polgárőr egyesület elnöke. – Ráadásul a színes tábori repertoárt önkéntes felajánlók adományaiból, illetve ingyen felajánlott programelemekből építették fel. Azt gondolom, így még értékesebb... Voltak a gyerekek Iharosban, ahol Horváth Győző polgármester fogadta őket, megtekintették a templomot, a pálos kiállítást, Pogányszentpéteren a Kincsesházban jártak, amit Kardos Györgyi táborvezető hozott létre és mutatott is be, ott Bogdán Zoltán (Tyson), a Ringharcosok Ökölvívó Klub vezetője a fiúkkal kicsit bokszolt, miközben a lányok a hajfonási technikákat gyakorolták – mondta.

A Polgárőr és Tűzoltó Egyesület szintén mindig partner volt az ilyen programokban. Ledniczky Miklós Jánosné azt is elmondta, hogy évről évre sok közös rendezvényük van a helyi iskolával az intézményben és a szertárban is.

A múlt csütörtök délelőtti program a tűzoltóautó, illetve a tűzoltó-felszerelések bemutatásával kezdődött, amit Torma Dániel tűzoltóparancsnok-helyettes vezényelt le a segítőivel.

– A gyerekeknek nagyon tetszett a tűzcsapról szerelés, amit a bajtársaimnak többször is be kellett mutatniuk – mesélte az elnök asszony. – Felpróbálhatták a tűzoltó sisakokat, melyekben fotózkodtak is. Vidám sorversenyeken versenyezhettek a fiúk a lányok ellen, természetesen tűzoltó-felszerelésekkel körítve. A program a szertár közösségi termében folytatódott, ahol tűzoltós színezőket színeztek a gyerekek. Közben tulajdonságokat mondtak a tűzoltókkal és polgárőrökkel kapcsolatban: szerintük a polgárőr bátor, erős, emberséges, segítőkész, a tűzoltó pedig pontos, szorgalmas, kitartó, önfeláldozó. E jelzőket felírták kis lapokra, amelyeket a kiszínezett rajzokkal együtt kiragasztottak a szertár ablakára. Közben természetesen szó esett a polgárőrök és tűzoltók feladatairól is.