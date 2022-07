Valósággal repül az idő, hiszen az 1994-ben szerveződött együttest immár ötödik éve vezeti Fekete Melinda Zsófia. Az eredetileg szaxofonon játszó, fúvós tanári végezettséggel rendelkező művészeti vezető mára eggyé vált az "orffosokkal", s második családjaként tekint a fiatalokból álló társaságra. A xilofonokon és egyéb hangszereken játszó csapat a megyei művészeti élet kiemelkedő együttese, ezt bizonyítja a 2011-ben elnyert Zalai Prima Díj elismerésük is. Az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány miatt gyakran kényszerültek online térbe, de az ifjú tagok kitartása, egymás iránti szeretete és zene iránti rajongása összetartotta őket, s továbbra is nyitottak az újdonságokra.

Utóbbi állítást is alátámasztja, hogy a nyár kellős közepén, a legnagyobb kánikulában a kanizsai zeneiskolában található próbateremben naphosszat állnak a hangszerek mellett és gyakorolnak. Ottjártunkkor már az utcáról hallani lehetett őket.

– Az ötnapos napközis gyakorlásokat vetélkedőkkel, különféle játékokkal és csapatépítő bográcsozással, szalonnasütéssel tesszük még színesebbé – mondta Fekete Melinda Zsófia. – A gyerekek nagyon lelkesek, alig várták, hogy újra együtt legyünk. Ilyen kivételes alkalmakra néhány teljesen új dalt hangszerelek át, és több friss darabból áll össze az őszi kínálat. Eddig az "ABC", vagyis a legkisebbek is alkottak egy csapatot, ám ezúttal úgy döntöttünk, hogy az egy korosztállyal idősebbekkel egy csapatba rendeződjenek. A friss formáció abszolút megújul, számos dalt tanulnak meg, köztük a Napoleon Boulevard együttes Legyetek jók, ha tudtok című számát dolgozzák fel. A legidősebbek közül néhányan leérettségiztek és másik városban folytatják tanulmányaikat, ezért esetükben is némi átalakításra volt szükség. Mindegyik formáció imádja a zenei kihívásokat, nekik is minél nehezebb egy darab, annál nagyobb lendülettel vetik bele magukat a munkába. Számukra most Dave Brubeck Unsquare Dance című jazz művének az elsajátítása jelent nagy feladatot.

Az Orff Ütőegyüttes táborzáró, friss dallamokkal gazdagított koncertjét július 30-án (szombat) 18.40 órakor hallhatja a közönség Bázakerettyén a falunap programjai között.