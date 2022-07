Szabó István vezérigazgató az előzményekről elmondta: a város kedvenc parkjában, a Sétakertben a növényzet, az utcabútorok és építmények mellett a park állatvilágára is igyekeznek figyelmet fordítani. Az elmúlt időszakban a kismadarak jólétét madáretetők kihelyezésével segítették, melyeket a környéken lakók folyamatosan eleséggel töltenek fel. A parkban sok mókus is él, amelyekre sajnos az autóval közlekedők nem vigyáznak eléggé, hiába a 30 kilométer/órás sebességkorlátozás.

- Munkatársaink és lakossági segítőink is tapasztalták, hogy a Sétakert és a szomszédos temető között, az aszfaltos úton át ingázó mókusok sajnos többször is a járművek kerekei alá kerültek - mondta Szabó István. - Tudjuk, hogy a Tripammer útra próbaképpen kihelyezett mókusos táblák nem szerepelnek a KRESZ-ben, de bízunk a közlekedők figyelmességében és türelmében, amit talán ezek a táblák is erősítenek.

A szakirodalom szerint a mókus legfőbb ellensége a héja és a nyuszt. Illetve, ahogy a példa mutatja: az autósok...