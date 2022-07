Ecsedi Csenge színházrendező, táborvezető elöljáróban elmondta, hogy idén jubilálnak, hiszen ez a 10. tábor Nován, ahova nagyon szeretnek visszajárni.

- Családias a közeg, a táborozó gyerekek a mi kezünk alatt nőttek fel, azok, akik most önkéntesként segítenek, előtte már 7-8 éven át velünk voltak itt - folytatta. - A színjátszó tábor tematikája úgy épül fel, hogy az első két napban kíváncsiskodunk, mi az, ami a gyerekeket érdekli. Gondolataikból fogalmazunk meg egy történetet a hét közepére, és ebből a közös alkotófolyamat végére egy táborzáró előadást állítunk össze.

Felmerül a kérdés, hogy mi érdekli manapság a gyerekeket?

- Idén a filmezés irányába megyünk el, a filmszínészettel foglalkozunk – magyarázta. - Beszélgettünk sorozatokról, a filmek világáról, arról, hogyan épülnek fel, s hogy mik azok a fontos visszatérő elemek, melyek által izgalmassá válnak. Tanulunk egy kis stage fighting-ot, színpadi harcot, filmes reakciókat. A hét végére pedig egy akciótörténetet készítünk. A fontos az, hogy azzal foglalkozzunk, ami őket érdekli. Ha erre fel tudjuk építeni a hét tematikáját, az számukra is izgalmas lesz, hiszen saját gondolataikat fejezhetik ki.

Ecsedi Csenge mellett Csernák Enikő színész, drámapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A művelődési házban reggel ébresztőként mozgásfejlesztéses gyakorlatokkal kezdenek, majd beszédtechnika óra következik. Ezután készségfejlesztő és drámajátékokban vesznek részt a táborozók. A nap további izgalmas része a történetalkotás és a színházi órák, amikor jeleneteket készítenek, koreográfiát gyakorolnak, délután ezeket pontosítják és játékokkal zárják a napot. A gyerekek színházi alapismereteket kapnak, megismerkednek a színészi eszköztárral, dramaturgiával, és közösen díszletet is építenek.

Ecsedi Csenge hozzátette, hogy az elmúlt 10 évben igazi örömprogrammá vált a színjátszó tábor, ami jó csapatösszekovácsoló program. Ez alkalommal 9 és 13 év közötti gyerekek vesznek részta táborban 12-en, de korábban voltak óvodások is, és várhatóan jövőre is lesznek majd, illetve nagyobb létszámra is számítanak. Hozzátette, hogy vannak tehetséges gyerekek, de nem cél, hogy színészeket neveljenek, sokkal inkább az a tábor lényege, hogy a fiatalok megtanulják kifejezni érzelmeiket, bátran kimondani gondolataikat. A foglalkozások segítik őket abban, hogy magabiztosabbak legyenek és az önismeretet is fejlesztik.

A tábor a gyerekeknek ingyenes a helyi önkormányzat jóvoltából, és ebédet is biztosítanak számukra.