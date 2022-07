Mint azt Mészáros Adrienn, a központ májusban kinevezett intézményvezetője elmondta: a tábor lebonyolítását 600 ezer forinttal támogatta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Ennek köszönhetően 30 gyermek táboroztatására nyílt lehetőségük, az egész héten át zajló eseménynek - mint ahogy korábban is - a piarista iskola szolgált helyszínül. A résztvevő gyerekeket iskoláik választották ki, számukra a napi négyszeri étkezést is biztosította a központ. A foglalkozások során a szervezők nagy hangsúlyt fektettek az egészség- és környezettudatosságra, továbbá ellátogattak a gyerekek a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra is, ahol bepillantást nyerhettek a lánglovagok munkájába. Láthattak rendőrségi kutyás bemutatót, a városi séta során megismerkedhettek Nagykanizsa kulturális örökségével, s jártak a városi múzeumban is. Csütörtökön a zalaszabari Zobori KalandoZoo kínált számukra izgalmas kikapcsolódási lehetőséget. Pénteken pedig kézműves foglalkozásokra, sorversenyekre került sor és összemérhették tánctudásukat is a gyerekek.

Mészáros Adrienn hozzátette: e héttől kezdve kollégáik kitelepülnek a város nagyobb játszótereire, s hét héten keresztül, augusztus 19-ig minden kedden, szerdán és csütörtökön kézműves programokkal várják a gyerekeket és a szülőket.

Az új intézményvezetőtől azt is megtudtuk: 15 éve dolgozik a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központban, s a korábbi vezető, dr. Kaszás Kocijančič Gizella nyugdíjba vonulásával döntött úgy, hogy megpályázza az intézményvezetői posztot.