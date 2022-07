Június végén már negyedik alkalommal rendezte meg a „Szakmák tábora általános iskolásoknak” elnevezésű, az iskola képzését bemutató hetet a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikuma.

A tábort általános iskolások számára szervezi a középiskola. Négy szakmacsoport tantárgyaival ismerkedhetnek meg közelebbről azok a pályaválasztáshoz közel állók, akik az építőipari munkakörök iránt érdeklődnek. A Széchenyi Technikum nyár eleji szünidei táborába ezúttal 15 általános iskolából érkeztek diákok, akik az építőipar, az elektronika és elektrotechnika, az épületgépészet, valamint az informatika és távközlés szakmacsoport ismeretanyagával találkozhattak játékos formában. (Ezen belül bemutatkozott az ács, a burkoló, az automatikai technikus, az erősáramú technikus, az épületgépész a festő és mázoló, a kőműves, a központi fűtés szerelő, a mély- és magasépítő, a villanyszerelő, a víz-és csatornaszerelő szakma.)

– Az ötnapos tábor tematikája alapján naponta egy szakmacsoport került terítékre különböző, a résztvevők életkorának, érdeklődésének megfelelő játékos feladatok, vetélkedők, ügyességi versenyek segítségével, egy napot a közismereti tantárgyak is kaptak – mondta portálunknak Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató, hozzátéve, a közismereti tárgyak érettségi követelményeit is jól teljesítik a tanítványaik. – A környezettel és a természettel való közelebbi ismerkedés sem maradt el, a túranap is népszerűnek bizonyult, ahonnan a nagy melegre való tekintettel autóval érkeztek vissza a fiatalok.

Az általános iskolások képet kaptak arról, hogy a szakképző iskolában 3 éves képzésben vehetnek részt, a technikumi képzés pedig 5 éves. A szakirányú oktatás cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben, azaz duális szakmai oktatás keretében zajlik.

A tábor megszervezésében, lebonyolításában a teljes tantestület részt vett, a szakoktatókkal és a közismereti tárgyak munkaközösségeinek tagjaival is találkozhattak az általános iskolások, sőt az őket kísérő szülők is.