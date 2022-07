- Tettük a dolgunk ahogy mindig, úgy a járvány idején is - mondta beszédében dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgató-főorvosa. - Az utolsó két hullámban 708 súlyos koronavírus-fertőzött beteget láttunk el, több mint 80 százalékuk meggyógyult. Az intenzív osztályon 47 kritikus állapotú beteget kezeltünk, több mint 60 százalékuk hazamehetett. Ezek az adatok nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Van ok az örömre, hiszen modernizáltuk az eszközparkunkat, és a fejlesztés nem állt meg: egy újabb 300 millió forintos uniós forrás több beszerzést tesz lehetővé.

Ezt követően átadták az elismeréseket. Az idén 39 kiváló kórházi dolgozó, valamint a központi radiológiai osztály kollektívája részesült főigazgatói dicséretben. Öt orvost előléptettek, arany fokozatú támogatói plakettet vehetett át Szakacsits Szabolcs, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelét Gaálné Kovács Erzsébet, a mikrobiológiai laboratórium vezető asszisztense kapta. A Semmelweis-emlékérmet dr. Székely István sebész főorvos vehette át.