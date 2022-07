Naszádos Péter többek között azt írta közösségi oldalán: „Röviden: Csődben vagyunk/leszünk!”. Bejegyzésében azt állította: a beruházások befejezéséhez el kell adni a város megmaradt kevés vagyonát, jövőre pedig adóemelések jönnek, „és ez már gazdasági szemmel nézve elkerülhetetlen szinte” fogalmazott a képviselő, aki párhuzamot vonva azt állította: Róma is sokáig csillogott, mielőtt elbukott a végén, mert már nem volt mögötte semmi. Úgy érvelt, az akkor képviselő édesapja „már 2013-ban azt mondta, hogyha így szórjuk a pénzt a semmire, elég egy kisebb rossz időszak és vége”.

Papp Gábor polgármester viszont tegnapi sajtótájékoztatóján leszögezte: Hévíz és intézményeinek idei költségvetése feszes, de stabil, a működési kiadások és a bevételek is arányosan teljesülnek. „Az önkormányzat nem áll csőd alatt, illetve fizetési felszólítás alatt lévő kifizetetlen számlája sincs”, tudatta.

A városvezető kiemelte: számunkra az a legfontosabb, hogy a rendszert fenn tudják tartani, s a nehézségek ellenére a megkezdett beruházások befejezésére törekszenek, és a fejlesztések sem álltak le.

Papp Gábor: A képviselő nem a várost képviseli…

– Ebben a nehéz helyzetben egy képviselő, figyelmen kívül hagyva a tényeket, a városért tevékenykedőket, valótlanságokat terjeszt – hangsúlyozta a polgármester. – Hévízt és az azért dolgozókat próbálja lejáratni, településünk rossz hírét kelti hazugságaival. Eddig is nyitottak voltunk és vagyunk minden józan és bölcs, a helyzet megoldását célzó javaslatra, de Naszádos Péter képviselőtől az elmúlt 3 évben, amióta képviselő, még nem halottunk ilyet. Ehelyett csak mellébeszélés, szereplési kényszer, a tények elferdítése és rombolás, valamint Hévíz lejáratása meríti ki a tevékenységét.

Papp Gábor hozzátette: a képviselő nem a várost képviseli, csak saját maga előtérbe helyezésén munkálkodik, Hévíz és a közösség kárára.

A városvezető arról is beszélt, érzik, tapasztalják, hogy Európában, így hazánkban is milyen gazdasági nehézségekkel kellett megküzdenie az elmúlt két évben nemcsak az önkormányzatoknak, hanem minden vállalkozásnak, családnak, Hévízt pedig arányaiban és hazai viszonylatban a legsúlyosabban érinti ez a válság, „és sajnos még most jön a neheze”.

A fejlesztések nem álltak le, a minap adták át például az egregyi kálváriát, amelyet dr. Udvardy György veszprémi érsek szentelt fel, mellette Kiss László esperes-plébános és Tóth Tamás káplán

Ugyanakkor tény, tette hozzá, hogy a Magyar Államkincstárnak a KGR-rendszeren keresztül negyedévente jelenteni kell a tartósan lejárt tartozásokat, amelyek rendre nullásak, tehát szó sincs csődről, ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt két évben „példás, szigorú és józan takarékossági intézkedéseket” hoztak a város a működése érdekében, amelyek eredményre vezetnek.