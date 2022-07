Mint írta: 2018 végén került a Göcseji Falumúzeumba az 1796-ban Kissomlyón, az evangélikus templomban felállított, majd onnan a vöcköndi katolikus templomba áthelyezett barokk orgona. A hangszer műtárgyként is nagy kincs, de az igazi közösségi értékét az adhatja majd, ha a Göcseji Falumúzeumban, a zalacsébi fatemplomban újra megszólalhat, tette hozzá a polgármester, s közölte: a restaurátorok már gőzerővel dolgoznak az orgona rendbetételén, a munka befejezéséhez az anyagi forrás is rendelkezésre áll. Az International Music and Art Foundation jelentős összeggel támogatta az orgona felújítását, továbbá a sikeres jótékonysági koncert, a rengeteg adományozó és Mátyás István orgonaművész elhivatottsága is hozzájárult az álom megvalósulásához. A polgármester köszönetet mondott mindezért, s jelezte: minden esély megvan rá, hogy jövő tavasszal a fatemplomban a hangszert felállítsák és újra megszólalhasson.

