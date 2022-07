Ezt Gubás Gabi színművész, Jászai Mari-díjas, érdemes művész mondta lapunknak adott interjújában annak kapcsán, hogy a Civil Mozgó(kép) Világ Alapítvány meghívására a nagykanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban lépett fel Teljes lényeddel: Polcz Alaine élete című önálló estjével. Az önálló estnek különös aktualitást ad, hogy Polcz Alaine éppen 100 évvel ezelőtt született Kolozsváron. Dr. Polcz Alaine magyar pszichológus, író, a tanatológia (a halál és gyász kutatása) magyarországi úttörője, a Magyar Hospice Mozgalom, majd alapítvány életre hívója, Mészöly Miklós Kossuth-díjas magyar író felesége volt. Élete nem nélkülözte a nehézségeket és személyes tragédiákat, melyekből hihetetlen tartásának és élni akarásának köszönhetően mindig talpra tudott állni.

Gubás Gabi (Debrecen, 1974. április 7. ) Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes művész. 1996-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Kerényi Imre osztályában. 1996–2003 között a Radnóti Miklós Színházban szerepelt. 2003–2004 és 2009-2012 között szabadfoglalkozású színész volt. 2004-től 2009-ig a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt. Játszott a Nemzeti Színházban, a Pécsi Nemzeti Színházban, a Thália Színházban, a Merlin Színházban, a József Attila Színházban és a Centrál Színházban is. 2012-től a Thália Színház társulatának tagja. 2016 óta az M5 csatornahangja.

- Négy évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni az önálló esten B. Török Fruzsinával, aki a darabot írta - bocsátotta előre Gubás Gabi. - Az ő ötlete volt, hogy szülessen egy Polcz Alaine életének egészét felölelő színdarab, amihez fogható addig nem létezett. Ez lett a Teljes lényeddel, aminek én nagyon örültem, mert Alaine-t előtte nem ismertem ilyen behatóan és most már látom, hogy kevesebb lennék nélküle. Ugyanis visszahatott rám, engem is formált a mű, mert komoly, nagyon komoly üzenete van mindenkinek, aki bármilyen ok miatt úgy érzi, nincs út tovább. Nem Polcz Alaine munkásságáról beszélek és a mű sem arról szól, hanem az emberről, aki fel tudott állni a legnagyobb bajból is. Ez számomra nagyon szimpatikus, ezért fontosnak érzem és nem túlzás, küldetésemnek tekintem, hogy mindez minél többekhez jusson el, mert tudom, hogy rengeteg embernek szüksége van a bátorításra, a jó példára.

Fotó: ZH

Gubás Gabi szerint Polcz Alaine azt üzeni: pozitív életszemlélettel szinte mindent túl lehet élni. Kevéssé köztudott, hogy a második világháború idején megsebesült és a klinikai halál állapotába került, miután borzalmas szenvedéseken ment keresztül szovjet katonák folyamatos, csoportos erőszaktétele, kínzása és a nélkülözés miatt. Tizenkilenc évesen kötött első házassága is felbomlott, ez és a háború borzalmai egész életén nyomot hagytak.

- Mindezek ellenére újra, meg újra talpra állt és ment tovább - szögezte le a színművésznő. - Azt tudom mondani, hogy nem volt olyan feladat - én feladatoknak tekintem az élet nehézségeit -, amit ez az asszony ne oldott volna meg, mégsem kérkedett ezzel soha. Többször volt a halál kapujában, halálos betegség is gyötörte, megcsalták, otthagyták, de mindez nem törte meg. Az ő élete bizonyítja, hogy bármennyire kilátástalannak tűnik aktuális helyzetünk, mindig van kiút. Egyszerűen csak változtatnunk kell az életszemléletünkön, magunkévá kell tennünk azt a fajta gondolkodást, ami őt is jellemezte, nem mindegy ugyanis, hogy egy poharat, amiben víz van, milyennek látunk, mit mondunk róla: félig tele van, vagy félig üres? Ez a szemlélet sokat tud segíteni abban, hogyan abszolválunk egy-egy "feladatot", legyen az egy családtag elvesztése, vagy bármilyen más negatív élethelyzet.

Gubás Gabi jelezte: külön pozitívum számára, hogy Polcz Alaine szenvedéssel teli élete során nemcsak magán segített, hanem volt ereje ahhoz, hogy másokkal is ezt tegye és megalapította a Magyar Hospice Alapítványt, amely képes visszaadni az életük utolsó szakaszába érkezők, az e világból való távozásra készülők méltóságát, valamint segíteni az itt maradóknak.

Fotó: ZH

- Nem hittem volna, hogy Polcz Alaine ennyire hat rám - folytatta a művésznő. - Ma már látom: életútja és gondolkodása átalakította a személyiségem, azt, ahogy élek a világban és ahogy gondolkodom arról, amit nap, mint nap érzékelek. Úgy fogalmaznék: segített embernek maradnom a növekvő embertelenségben. S manapság ez sem kis dolog.