Erről Balaicz Zoltán polgármester beszélt csütörtökön a városházán tartott tájékoztatón, amelyen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, valamint Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

A polgármester szólt arról is, hogy a közgyűlés egyhangú döntéssel fogadta el minap a város 2030-ig szóló fejlesztési stratégiáját. Ez illeszkedik az északi ipari park, a tesztpálya, a logisztikai központ és a körülötte létrejött gazdasági ökoszisztéma kapcsán megfogalmazott nagyobb fejlesztésekhez, melyekhez szintén számítanak uniós támogatásokra.

Czunyiné dr. Bertalan Judit arról szólt, hogy a 2027-ig tartó támogatási ciklus operatív programjainak tervei elkészültek és jó eséllyel meg is valósulnak. Jelenlegi feladat, hogy a megváltozott körülményekre tekintettel az önkormányzati vezetőkkel, képviselőkkel, a térség gazdasági szereplőivel olyan fejlesztési irányvonalat határozzanak meg Zalában is, ami illeszkedik az északnyugati országrész egymást erősítő fejlesztési igényeihez, adottságaihoz. Ehhez számba kell venni ennek és a tervezett beruházásoknak a hatásait az egyes településeken is.

Mint felidézte, a zóna előző kormánybiztosa, Navracsics Tibor 2020-ban kapott megbízást a Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára vonatkozó stratégia elkészítésére. Ennek újraegyeztetése a következő időszak feladata. Figyelemmel arra is, hogy a települési fejlesztések következményeit számba vevő stratégia jöjjön létre, hogy a gazdasági térség egységesen és határozottan tudja megtartani pozícióját. Ennek jellemzésére említette meg, miszerint 2010 óta a zónához tartozó hat északnyugat-dunántúli megyében nőtt a legnagyobb mértékben az ipari teljesítmény. Szólt arról is, hogy a térségi stratégiákat országosan is össze kell hangolni, hiszen más versenyképességi és gazdaságfejlesztési feladatok vannak a nyugati és más a keleti megyékben.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos az elmúlt évek fejlesztéseiből kiemelte a járműipari tesztpályát, amelynek környezetében egyre több cég telepszik le. Megemlítette az osztrák AVL kutatóbázisát, a Bosch és a TÜV Rheinland tervezett beruházását, valamint a Rheinmetall nemrég elkészült harcjárműgyárát, ahol januárban már megkezdődhet a termelés.