Évről évre tartalmasabbá és színvonalasabbá válik a fiataloknak szervezett népzenei tábor, ahol népi hagyományokkal, tánccal, zenével, szokásokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők népzene tanárok segítségével. Idén a közös énekes foglalkozásokon zalai dallamokat tanulnak, kiscsoportos keretek közt gyakorolnak citerán kezdő, középhaladó és haladó szinten, illetve már hegedűn is, hiszen ebben az évben ezzel bővült a kínálat. Az oktatók a Kárpát-medence népzenéjéből válogattak a hangszeres foglalkozásokra. A néptánc sem marad el, több napon is tartanak táncházat a héten. A szabadprogramban pedig kézműves foglalkozások, játék és egy őrségi kirándulás is várja a táborozókat.

-A kezdés óta az elmúlt években már stabilan 30 fő körüli a résztvevők száma, nagyon jó látni, hogy idén sok az új táborozó a visszatérők mellett - mondta Gubinecz Ákos szervező, népzenész. - Az új csatlakozók és a régiek fele-fele arányban vannak, előbbiek száma azt mutatja, hogy híre megy a programnak nemcsak Zalában, hanem országszerte, hiszen távolabbról is érkeztek fiatalok. Vagyis meg tudunk újulni és egyre szélesebb kört tudunk megszólítani.

Van a táborozók közt, kinek tanára ajánlotta ezt a lehetőséget és olyanok is, akik a közösségi oldalakon fedezték fel maguknak, hiszen a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél több platformon hírt adjanak a rendezvényről.

-Vannak az idei jelentkezők közt olyanok, akik most találkoznak először közelebbről a népzenével, korábban klasszikus zenével foglalkoztak, és vannak, akik rutinosak, régóta ebben a világban mozognak, ide pedig azért jelentkeztek, mert szeretnének fejlődni - magyarázta a tábor vezetője, aki arról is beszélt, hogy a szakmai program mellett vonzó ereje a tábornak a családias légkör, itt mindig jó társaság gyűlik össze. Emiatt is többen visszajárnak.

A pénteki gálaműsorban minden táborozó fellép majd, lesznek szóló és csoportos előadások. Ez lesz egyben a Szécsiszigeti Folk Fesztivál megnyitója. A táborozók műsora után este koncertet ad az Aurevoir. együttes, majd a napot táncház zárja a Fanfara Complexa zenekar közreműködésével. A fesztivál szombaton és vasárnap folytatódik.