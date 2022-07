Tánczosné Mánfai Csilla intézményvezető elmondta, hogy tavasszal pályáztak a napközis Erzsébet-tábor megtartására. Július első hetében fogadták az első csoportot, ezen a héten pedig a második csapat élvezi a kínált programokat.

-A tábort mindkét csoport számára ugyanazon megadott témakörök mentén bonyolítjuk le - magyarázta. - Ezek közt szerepel a sport, az egészségtudatos életmód, a környezettudatosság, a művészeti nevelés, a kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés, önismeret, közösségépítés, illetve az ötből egy napon kirándulást szerveztünk Lovásziba, ahol bunkertúra a program.

A témákhoz kapcsolódóan vendégeket is fogadtak. Hétfőn, a sportos napon Molnárné Bánfi Mónika személyi edzővel tornáztak a gyerekek, délután pedig interaktív vetélkedőt szerveztek, mely során az egészséges életmódot népszerűsítették. Kedden a környezettudatosság került a középpontba, ehhez kapcsolódó filmet néztek, majd a városi könyvtárban kézműves foglalkozáson vettek részt. Ellátogattak a parkerdőbe és megismerkedtek a Vadvirág tanösvény élővilágával. A szerdai program a kézművesség jegyében telt, Horváth Csaba fazekasmesterrel agyagoztak a fiatalok, valamint nemezeléssel, szövéssel, gyöngyfűzéssel, festéssel is próbálkozhattak. Csütörtökön Kovács Zoltán, a települési értéktár bizottság elnöke helytörténeti előadáson mutatta be a várost a táborozóknak, délután pedig érzelmi intelligencia-fejlesztő foglalkozást tartottak.

Az első turnusban 23, a másodikban pedig 20 általános iskolás gyermeket fogadtak. A lentiek mellett több környező településekről is érkeztek résztvevők. A programok mellett a táborban napi négy étkezést is biztosítottak a szervezők.