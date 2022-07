Nagy Bálint ezzel kapcsolatban azt mondta lapunk kérdésére: fontosnak tartja az ország és a kormányzat szempontjából is, hogy a választókerületekkel, képviselőkkel jó és aktív kapcsolat működjön.

– Azért, hogy ez minél hasznosabb, eredményesebb és élő legyen, s tudjunk beszélni a választókerületek elképzeléseiről, tervezett fejlesztéseiről és arról a nehézségről, ami egész Európát sújtja, szükség van tervekre, előretekintésre, mert ez az egy út van a világgazdasági problémák közepette – szögezte le a zalai poltikus, emlékeztetve: az ország a koronavírus-járvány idején is ezt a receptet követte.

E gondolat jegyében az államtitkár-képviselő és Lázár János bejárta a zalai 2-es választókerületet, amely az országban a harmadik legnagyobb, a maga 100 településével. Több órán át mentek helyszínről helyszínre a politikusok, akik abban maradtak: folytatják majd a „terepszemlét”, az egyeztetést. Most azokról a tervezett fejlesztésekről esett szó elsősorban, amelyeket Nagy Bálint ebben az országgyűlési ciklusban szeretne megvalósítani.

– Ezek olyan elképzelések, amelyek az itt élők javát és érdekét szolgálják – árulta el a beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő. – A választókerület méretéből adódóan, különböző területeken más-más elképzelések, igények kerülnek előtérbe, így Keszthely, Hévíz és Zalakaros térségében elsődlegesen a turizmus fejlesztése a fő irány, hiszen ez az ágazat közvetve vagy közvetlenül szinte mindenkit érint.

Ennek kapcsán például a sármelléki reptér, vagy a keszthelyi Balaton-part fejlesztésének előkészítése került szóba, Zalaszentgrót környékén pedig a mezőgazdasággal kapcsolatos elképzelésekről egyeztetett a két politikus. Mint Nagy Bálint fogalmazott, szóba került a bejáráson a Magyar falu program folytatása is, „amely néhány év alatt komoly eredményeket tud felmutatni”. Ennek célja, hogy az ötezer fő alatti, kisebb és nagyobb települések továbblépjenek, olyan beruházásokkal, amelyek az adott falut vagy várost és az egész térséget egyaránt szolgálják.

– Azt, hogy a háborús válság meddig tart, senki sem tudja – szögezte le a zalai politikus. – Nehéz időket élünk, nem csak mi, hanem egész Európa. Ilyen helyzetben egy recept van, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk ebből az időszakból: összefogással előre menni. Vagyis fejlesztési terveket kell készíteni, amelyek egy adott települést és a térség gazdaságát egyaránt erősíthetik. Minden olyan beruházás fontos, amely a munkahelyteremtést, illetve a munkahelyek megtartását szolgálja, most elsősorban ezekre kell koncentrálni. Nagy Bálint hozzátette, az elmúlt időszakban életünk már nehéz éveket, s akkor is az együttműködés és az összefogás segített. Mint fogalmazott, ez a recept most is: előremenni, a gazdaságot erősítve.