Az esettel kapcsolatban Laczkó Mária, a VÜZ Kft. ügyvezető igazgatója közleményében arról tájékoztatott: a fa lombozata teljesen egészséges volt, nem is ítélték kivágásra; minden előjel nélkül történt. Az eset következtében elszakadt a plázs feletti, homokot árnyékoló napvitorla, amit javítás után visszahelyeznek. A kidőlt fát tegnap szakértő is megvizsgálta, a VÜZ Kft. első embere pedig a testületi ülésen azt mondta: a strandokon és a városban is felmérik az idős fák állapotát, s elvégzik a faápolók által kiírt kezeléseket.