Az itt lakók megszerették a rendezvényt, hagyomány lett belőle, ezernél többen vesznek általában részt rajta, a településrészi önkormányzat biztosítja az eszközöket. Két év kényszerű szünet után népesült be szombaton a Liszt-iskola udvara, ahol nemcsak a főzőverseny, hanem a rodeós, és a „lökd meg a kecskét” játék, a sör, a virsli is az olykor dühbe gurulókra emlékeztetett. A kertvárosi-alsójánkahegyi településrész önkormányzati képviselője, Galbavy Zoltán, az ötletgazda elmondta, az olaszos jelleg az ételekben, a szamba tánc tanításában, a kubai zenészek fellépésében, az esti Roller-koncertben és a hangulatban is tetten érhető. A főzőversenybe idén hét csapat nevezett be, a kertvárosiakon kívül jöttek többek között Zalabesenyőből is. A besenyői standon Hencsei Ferenccel találkoztunk, aki arra esküszik, hogy az alapanyagok pirításán múlik a jó íz, a són kívül pedig semmilyen fűszert nem igényel a hagymás-virslis-babos egytálétel. Ő maga is nagy Bud Spencer rajongó, minden filmjét megnézte, mutatta is, a lányai lerajzolták a színészt, a stand egyik logója lett a zalabesenyői Csipet Csapatnak.

A Nimfák és Kuzinok: László Dávid, Gotthárd Klaudia (a háttérben), a kondér körül Kovács Tamás, Kovács Enikő, László Szilárd és Lászlóné Balázs Katalin Fotó: Pezzetta Umberto

A zsűri elnöke, Hart György vendéglős a bográcsok közt járva jelezte, hat éve kóstolja az itteni étkeket, mindegyik egyedi, amire jól csúszik az ital.

A Lászlóné Balázs Katalin csapata a segítőkészségről híres, minden évben itt vannak, többször nyertek. Az alapanyagot támogatóktól gyűjtötte össze, délután fél háromra már a harmadszor ürült ki a 15 literes bogrács. A hagymás bab mellé prószát is kínált a Nimfák és Kuzinok csapata és zsákbamacska ajéndékokkal is készültek.

-Mindenki szeret ide jönni, jó a hangulat, baráti a légkör, mi pedig szeretünk segíteni, a jótékony célok érdekében és a kellemes időtöltésért veszünk részt évről évre – mondta Katalin.

Az idei kertvárosi fesztivál bevételét a Szent László utcai óvoda eszközeihez ajánlották fel a szervezők.