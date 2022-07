Az ő alkotásaikat lehetett megcsodálni tegnap a településeken egy-egy röpke kiállítás keretében. A csapi megnyitón mi is ott voltunk. Elsőként Goór Violetta közművelődési munkatárs köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Tóth László polgármester osztotta meg gondolatait.

- Néha átjöttem, én is megnéztem, miket készítenek a lányok-asszonyok a szakkörben és volt, hogy csak ámultam, milyen szép mézeskalácsok kerültek ki a kezeik közül - mesélte dr. Tóth László. - Külön öröm volt számomra, hogy nemcsak idősek, hanem fiatalok is részt vettek a munkában, utóbbiak főleg a rajzolásban jeleskedtek.

Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója felidézte: a pandémia és a korlátozások nagy károkat okoztak a közösségekben is, ezt érzékelve a szakma állami támogatások segítségével útjukra indította a szakköröket; a helyi közösségek 6 tevékenységi kör közül választhattak. Nagyon népszerű volt a mézeskalács-készítés, nem véletlen, hogy Csapin is emellett tették le a voksukat. Azt is elárulta a megyei igazgató: hamarosan lezárul a jelentkezés az újabb szakkörökre, ezért az önkormányzatoknak mihamarabb jelezniük kellene, hogy a most már 15-féle szakkör közül melyiket válasszák.