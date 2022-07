A falu honlapjának beszámolója szerint az önkormányzat az Agrárminisztérium egy 2021-es kiírásán nyert közel 18 millió forinot zártkerti utak rekonstrukciójára, illetve egy kisebb, 50 köbméteres víztározó megépítésére. Utóbbit az Öreghegyi vendégház alatti önkormányzati területen hozták létre. A tároló a háztól és a parkolótól lefolyó esővizet gyűjti össze, amit a zártkerti ingatlantulajdonosok öntözéshez használhatnak.

Az útfelújítás ugyancsak az Öreghegyen zajlott le. A pályázati kiírás értelmében a beruházás olyan utakat érinthetett, amelyek aszfaltos úthoz csatlakoznak, amiken keresztül közvetlenül elérhető a település. Így most a Rapátfeljáróról elágazó utak javítása történhetett meg: Sántaszerben közel egy kilométer hosszan, a Rapátról leérve pedig két rövidebb, összesen közel 300 kilométeres szakaszon. Itt a meglévő útfelületek részleges bontása és a bakhátak eltávolítása után alakították ki az új, zúzalékköves felületeket.

A projekt keretében két önkormányzati út részleges aszfaltozása is megtörtént, a Szabó-hegyen, valamint a Bükkföldön, összesen mintegy 200 méter hosszban.

Könyves Gábor polgármester kiemelte: az elvégzett munkáknak hála a közelmúltban lezajlott heves esőzések már nem tudtak kárt tenni ezekben az útszakaszokban. Ráadásul ezzel tovább nőtt a söjtöri szőlőhegy turisztikai vonzereje. Tapasztalatai szerint egyre inkább felfedezik maguknak az emberek az Öreghegyet és környezetét, hiszen az elmúlt pár hónapban Győr, Veszprém és Szombathely környékéről, de még Budapestről, sőt, Bécsből is érkeztek új ingatlantulajdonosok.

Az egészségháznál januárban kezdődött a felújítás, amit a belügyi tárca kicsit több mint 24 millió forinttal támogatott. Először a fűtéskorszerűsítés keretében új gázkazánt építettek be, majd napelemes rendszer létrehozása kezdődött. Megtörtént az épület komplett szigetelése is. A ház mögötti garázsok felújítása a Járási Start Mintaprogram támogatásával történt meg: újrafedték a tetőt, javították és színezték a vakolatot, illetve rendbe hozták a garázskapukat is. A folyamat a napokban az egészségház előtti parkoló aszfaltozásával és a térköves járda felújításával ért véget.

Könyves Gábor szerint az egészségház korszerű lett és szép, joggal lehetnek büszkék rá a söjtöriek. És hogy ez sokáig így maradhasson, vagyonvédelmi céllal kamerákat szereltek fel az épület köré és a váróba is, ezeket hamarosan üzembe helyezik. A költségekhez a Söjtöri Polgárőr Egyesület is hozzájárult a tavaszi vasgyűjtés bevételeiből.