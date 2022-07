"A falunapi produkció előtt – meglepetésként – láthattuk a 15 éves jubileumát ünneplő Dance Mix tánccsoportot. A szereplők fergeteges sikerű kán-kánnal bűvölték el a közönséget. A Sztárban sztár műsorra nemcsak a településről, hanem a szomszédos falvakból is nagyon sokan voltak kíváncsiak. Anya-lánya produkció adta meg a jókedvhez az alapot, ezt tetézte, hogy a jelenlegi és két korábbi polgármester „Mesterhármas”-ként táncra, mulatni hívta a jelenlévőket. Ezután mintegy húsz műsorszám következett. Volt gyermekprodukció, gyermekek és felnőttek közös szereplése, énekek, gitárzenék. Fiatalok és idősebbek több hazai és külföldi híres személyiséget idéztek meg. Az egyéni fellépőket alkalmi vokál és háttértáncosok kísérték. A helyiek többek között a Pa-dö-dö, Szandi, Bódi Guszti és Cipő képében jelentek meg a színpadon. Volt apáca show és megszólaltatták A nagy pénzrablás betétdalát is. Akadt, aki több énekkel is szerepelt. Utolsó számként A világcsavargó című dal következett, amit ifj. Salamon Tibor saját hangján adott elő. Köszönet a stáb tagjainak, akik önzetlen munkájukkal lehetővé tették a szórakoztató estet: a műsorvezető Oláh Tamás azaz Mutyi bohóc, a fény- és hangtechnika kezelője Molnár Gábor és Pungor Gábor, a zenei szerkesztő, a táncok betanítója Pungor Lili, Végh Viki, a szereplőtoborzó Pungorné Németh Mária, Horváth Gyuláné, a háttértáncos Varga Dzsenifer és Molnár Anna, a fodrász Kónya Anikó érdemel elismerő szavakat, valamint a fellépők és a résztvevők csapata. Találkozunk jövőre!, foglalta össze az élményeket Horváth Gyula.