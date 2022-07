A gyűjtemény a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumból érkezett a zalai megyeszékhelyre. A tárlat előzményének is tekinthető a két múzeum közötti több évtizedes kapcsolat és az is, hogy majd három évvel ezelőtt, az egerszegi intézmény átalakításának kezdetén, az akkor lebontott Kisfaludi Stróbl-kiállítás anyagát Kaposváron mutatták be 2020 januárjában. Most pedig mintegy viszonzásként érkezett a gyűjtemény, amely 55 alkotást és egyéb, a hagyatéki anyagból származó tárgyat ölel fel, ami lehetővé teszi az egész művészi életpálya bemutatását.

Az első látogatók

A fogadó város nevében Balaicz Zoltán polgármester mondott köszönetet a lehetőségért, hogy a Göcseji Múzeum első időszaki kiállításán a zalai közönség is láthatja Rippl-Rónai József műveit. Kitért arra is, hogy a felújított Göcseji Múzeum megnyitása után ősztől már fogadhatja a látogatókat a Mindszentyneum. Kevés történelmi épület maradt meg a városban, de ezeket igyekszünk mind felújítani, tette hozzá a polgármester.

Az elmúlt években óriási, harmonikus fejlődésen ment át a zalai megyeszékhely, ami elismerést érdemel, ezt Szita Károly, Kaposvár polgármestere fogalmazta meg. Hangot adott annak a meggyőződésének is, hogy a múzeumok közötti kiállításcserék folytatódnak.

A városvezetői köszöntők után a tárlat rendezője, szakmai kurátora, Pál Simon Kornélia, a Rippl Rónai Múzeum művészettörténész muzeológusa adott rövid ismertetőt a művész pályafutásáról. Rippl-Rónai József a 19. század végén Párizsban vált újító művésszé. Kezdetben Munkácsy tanítványa volt, majd csatlakozva a Nabis csoport köréhez, ezután újító festővé, grafikussá és iparművésszé vált. 1902-ben, tizenhárom év után tért vissza szülővárosába, Kaposvárra. Az 1906-os Könyves Kálmán szalonbeli tárlat sikere hozta meg számára a szakmai és egyben az anyagi elismerést.

A tárlat három hónapon át, egészen október 2-ig látogatható a Göcseji Múzeumban.