A sajtótájékoztatón Végh Andor, a fürdő vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Szerinte azzal, hogy minden nyáron megnyílik a bűnmege­lőzési iroda, a vendégek nyugodtan kikapcsolódhatnak és pihenhetnek. Sok látogatót nemcsak a gyógyvíz vagy a strand széles körű szolgáltatásai, a környezet szépsége irányít a fürdővárosba, hanem a biztonság megléte is. A rendőrőrs tagjai mellett most önkéntes diákok teljesítenek szolgálatot, akik segítenek a vendégeiknek, sőt figyelik a parkoló autókat, tehát komplex szolgáltatást nyújtanak.

– A fiatalok jelenléte remélhetőleg távol tartja a tolvajokat, a középiskolásoknak pedig jó nyári élmény lesz a járőrözés – vette át a szót Czimon­dor Nándor alpolgármester. – Remélhetőleg a strandolók felhőtlen kikapcsolódásuk közben ebből a háttérmunkából semmit sem tapasztalnak meg.

A diákok augusztus végéig tartó tevékenységéről Bali Miklós rendőr százados, bűnmegelőzési szakember adott tájékoztatást. Elmondta: a kortárs segítők egyike tolmácsként is segíti a külföldi látogatókat. Főleg vagyonvédelmi feladataik lesznek, ezenkívül megismerik a fürdő területét, ha kell, útba igazítják a vendégeket, információval látják el őket. Bizonyos időközönként a parkoló autókat is ellenőrzik, és leginkább figyelnek.

– Június közepén tartottuk a kistolmácsi kortárs segítő tábort, melyen felkészítettük őket a bűnmegelőzési feladatokra – folytatta Bali Miklós. – Ezeken a foglalkozásokon részt vettek a korábbi években végzettek, akik hasznos tapasztalatokat osztottak meg. Persze év közben is tartjuk a kapcsolatot, így az éles szolgálatra már készen állnak, pontosan ismerik a feladatkörüket, és igyekeznek tudásuk legjavát nyújtani.

A nagykanizsai Mező-­gimnáziumból érkezett Horváth Árpád és Szollár Soma, valamint Csurgóról, a Nagyváthy-technikumból Harangozó Ádám. A tanulók közül Soma német nyelvvizsgával a kezében egyfajta gyakorlatként is tekint a szolgálatra. Igyekszik a külföldi turisták eligazodását segíteni, bár angolból még nem tett vizsgát, szerinte azonban azon a téren sem lesz gond. Ádám és Árpád pedig szeretnének biztonságos légkört kialakítani, hogy a fürdőzőket a lehető legbiztonságosabb körülmények fogadják és jó élményekkel távozzanak.