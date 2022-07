A civil szervezet közleménye emlékeztet: közel tíz év előkészítés, tervezés, adatgyűjtés és -feldolgozás, valamint megírás, illetve lektorálás után jelent meg Magyarország madáratlasza 2021 szeptemberében, amely a 2019. év végéig hazánkban természetes módon előfordult 420 madárfaj állományáról, elterjedéséről, és természetvédelmi helyzetéről rendelkezésre álló ismereteket foglalta össze. Az első kiadás a közönség számára csak elektronikus formában volt elérhető – a magas nyomdai költségek miatt a papíralapú változathoz csak a felmérésben részt vevők és a szakmai szervezetek képviselői juthattak hozzá –, a most megjelent második (javított és kiegészített, már 424 fajt bemutató) kiadás viszont elérhető már akár nyomtatott formában is. A kiadvány nemzetközi szinten is kiemelkedő modellezéssel előállított térképei és grafikonjai a 64 szerző által készített fajleírásokkal együtt a lehető legteljesebb képet adták a vadon élő hazai madárfajok helyzetéről. Az MME az első kiadás sikere nyomán határozta el a kiegészített kiadás elkészítését. A szerkesztők az időközben beérkezett adatok alapján pontosítottak egyes ponttérképeket és az újonnan megfigyelt madárfajok bemutatásával is bővült a 800 oldalas kiadvány. A könyvben angol nyelvű összefoglalók és képaláírások is találhatók. A madáratlasz egyébként digitális formában továbbra is korlátlanul hozzáférhető a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hivatalos honlapján.