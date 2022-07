Idén is Lancsák Lajos nyugalmazott nagykanizsai főkertész volt a bírálóbizottság elnöke, aki sokadik alkalommal járt Lentiben.

– Minden évben azt látjuk, hogy egy kicsit hozzátesznek a korábbiakhoz a településen, bővítik a zöld területeket, szépítik a városi tereket – vélekedett Lancsák Lajos. – Bár Virágos Magyarország a verseny neve, de természetesen nemcsak a virágokat, azok mennyiségét és állapotát nézzük, hanem figyeljük azt is, mennyire gondoskodnak a környezetvédelemről, a fenntarthatóságról.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 1994 óta szervezi meg a Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyt. A jelentkezők köre évről évre bővül, idén Erdély, a Vajdaság és a Felvidék magyarlakta települései is csatlakozhatnak. A verseny célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, valamint a természeti és az épített örökség megőrzése és gyarapítása.

Lancsák Lajos arról is szólt, hogy a nyári szárazság idén mindenhol nehézséget jelent, a növényeket megviseli a meleg és a csapadék hiánya, amit öntözéssel pótolnak a településeken, viszont ez további, jelentős ráfordítást jelent az önkormányzatoknak.

A bírálóbizottság látogatása Lentiben, balról Lancsák Lajos elnök, jobb szélen Czigány Tibor

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A bejáráson Czigány Tibor, a Lenti Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője is ezt erősítette meg, illetve azt is megtudtuk, hogy egy évben mintegy 30 ezer szál egynyári növényt ültetnek ki a közterekre, a látványos, különböző figurákat ábrázoló virágkompozíciók már országszerte ismertek. Elmondta, hogy a kiültetett virágok egy része saját nevelés, de vásárolnak is, mert nagy mennyiséget használnak fel, viszont idén nehezebben tudták a növényeket beszerezni.

A települési zsűrizések személyes jelenléttel történnek a nyár folyamán. A pályázóknak a felkészülési és bírálati időszakban az országosan elismert kertész, tájépítész, várostervező, környezetvédő és turisztikai szakemberekből álló szakmai zsűri az értékelés mellett tanácsadást is nyújt.

Viszonyításként példát is mondott, a termálszállodánál lévő virágkompozíció összeállításához 4 ezer szál virágot használnak. Igyekezetüknek van látszata és eredménye is, több díjat elnyert már a település ezen a felhíváson.

A Virágos Magyarország közterületekre vonatkozó legmagasabb díját, az Arany Rózsa díjat már több zalai település is elnyerte az évek folyamán, Keszthely 2006-ban és 2014-ben, Hévíz 2007-ben, Zalaegerszeg 2008-ban és 2019-ben, Zalakaros 2009-ben és 2017-ben, Vonyarcvashegy 2015-ben, Nagykanizsa pedig 2016-ban. A verseny egyik fődíja 2012-ben Hévízre, 2015-ben Zalaegerszegre, 2021-ben pedig Nagykanizsára került. Lenti is több elismerést gyűjtött be az elmúlt időszakban, 2019-ben Miniszterelnőki különdíjban részesült, valamint a város kategóriában – 2016 és 2017 után ismét – kiérdemelte az Év települése díjat is, 2021-ben pedig a Virágos Önkormányzatért díj került a településre.

A Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen több kategóriában díjazzák a nevezőket, Lenti a 10 ezer fő alatti kategóriában szerepel. A zsűri megadott szempontok szerint értékeli és pontozza a látottakat.