A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetettek szerint az 1975-ben született, korábban többször büntetett férfi se munkával, se rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, hajléktalan és csavargó életmódot folytatott, a bűncselekményekkel megszerzett élelmiszerekkel tartotta fenn magát. Legutóbbi elítéléséből 2020. május 22-én szabadult, ezt követően rendszeresen felbukkant a Balatongyörök és Balatonederics külterületén található hegyrészekben, és a telkekre bejutva vagy a nyaralóépületekbe betörve igyekezett ennivalóhoz, értékesíthető holmikhoz jutni. A sorozat május utolsó napján kezdődött és másfél hónapig tartott.

Mindezt összegezve a Keszthelyi Járási Ügyészség a többszörös visszaesőnek minősülő férfi ellen 7 rendbeli, szabálysértési értékre üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége, 14 rendbeli, szabálysértési értékre üzletszerűen, a helyiséghez tartozó bekerített helyre a jogosult tudta és beleegyezése nélkül bemenve elkövetett lopás vétsége, valamint 12 rendbeli, szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat.

A 33 esetből 25 alkalommal gyümölcsöt lopott a férfi. Gyakran a bekerítetlen területekre ment be a zsákmányért, de Balatongyörökön, a Csap utcában a kerítésbástyára állt fel és a telken álló gyümölcsfák kilógó ágairól kívülről szedett le fél kiló ringlószilvát és fél kiló meggyet, mert általában egy-két kilóval megelégedett, de az egyik helyről csak 20 dekagramm ribizlivel távozott. Azonban nem csak gyümölcsön élt, Balatongyörökön egy Ősz utcai hétvégi házba az ablakon keresztül jutott be, majd 6 doboz sört, 4 palack bort, 10 darab konzervet és egy doboz csomagolt süteményt lopott el. Balatongyörökön, az Eresztényi utcában faházba tört be, a bejárati ajtó lakatpántját lefeszítette, majd CD-s magnót és egy zacskó nápolyi vitt magával. A betörések miatti rongálásokkal több kárt okozott a tulajdonosoknak, mint amekkora értéket ellopott tőlük. Ez történt Balatonedericsen is, ahol egy hétvégi házba jutott be a külső zsalugáteres bejárati ajtó és annak belső üveges szárnyait befeszítve. Innen 4 palack bort és 2 üveg 0,33 literes sört lopott el, ezek értéke 4500 forint volt, míg a rongálással 21 ezer forint kárt okozott.