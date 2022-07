Ez érinti a megyeszékhely fejlődését, hiszen felfüggesztették az M76-os út négysávosítását és a térségben zajló vasúti felújítást is. Óriási nehézség jelen pillanatban, hiszen a város ipari felemelkedése miatt nagy szükség van a közlekedési kapacitás növekedésére. A közúti beruházás azonban 360 milliárd forintot jelentett volna, s a vasúti beruházás is nagy költségvetési terhet okozott volna. Lázár János azt a feladatot kapta a miniszterelnöktől, hogy kevesebből többet építsen, így Zalaegerszeg vezetőivel áttekintik az eddigi terveket, bevonva az ipari szereplőket is. Velük arról tárgyalnak, hogy pontosan milyen, még elégséges vasúti infrastruktúrára van szükségük a nemzetközi logisztikai útvonalak eléréséhez.

Az M76-os kapcsán is B-tervet kell készíteni, úgy, hogy milyen műszaki tartalommal valósuljon meg az M7-es autópályához való csatlakozás. A költségvetés egy új, talán szerényebb közutat tud finanszírozni, ha ez megfelel az igényeknek, ha nem, várni kell, míg a háború elmúlik. A megvalósulás tekintetében a közeljövőben reménykedik a miniszter, de konkrét évet nem mondott, egy autópálya létrejötte általában tíz év, mondta. Ha sikerül egy éven belül egyszerűsíteni a terveket, hamarabb elkészülhet. Lapunk felidézte a Hevesi Sándor Színház tervezett felújításának elmaradását, a miniszter azt mondta, várni kell.