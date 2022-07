R:\kepek\Korosa\2022 07\autós szentelés Lentiben

Az elmúlt hét végén Szent Kristóf ünnepén megyeszerte több településen megáldották a járműveket, Isten oltalmát kérve a közlekedőkre, az úton lévőkre. Idén új települések csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, akinek képét ma is sok autós és motoros hordja magával. A Kristóf-napi autós áldás, vagy ahogy sokan ismerik autószentelés Lentiből indult el, ahol immár három évtizede tartják ezt a szokást. A kezdeményezés Tüske József nyugalmazott espereshez, illetve a Magyar Autóklub szervezetéshez köthető. A hagyományoknak megfelelően az elmúlt vasárnapon is sor került az eseményre, Tüske József a reggeli szentmise után osztott áldást az autósoknak, motorosoknak, kerékpárosoknak. Ahogy minden évben, úgy idén is arra hívta fel a hívek figyelmét a szentmisén, hogy megfontoltan közlekedjenek, vigyázzanak maguk és mások testi épségére, és ha bajba jutott embert látnak, annak jó szívvel segítsenek.

-Ma már több plébánián megtartják az autós áldást, ami szép gesztus, hiszen az egyház nem csak a szent dolgokat, kereszteket, szentképeket szenteli meg, hanem a használati tárgyainkat is - mondta az esemény kapcsán Tüske József. - Reggel a Muravidéken, Lendván tartottam szentmisét, ott is megáldottuk a járműveket. A közlekedési eszközök, főként az autók manapság a mindennapjaink szerves részéi. Ezen alkalmakon azért imádkoztunk, hogy közlekedjen mindenki felelőségteljesen, hogy elkerüljük a bajt.

A Szent Kristóf napi autószentelések egy része a Magyar Autóklub közreműködésével történik. A program hozzátartozik a szervezet közlekedésbiztonság érdekében végzett tevékenységéhez. Újonnan csatlakozott a kezdeményezéshez és lett a szervezet partnere Németh Csaba pákai plébános, aki Pákán, a pákai Kis-hegyen a búcsúi szentmise keretében, illetve Lispeszentadorjánban is megáldotta az autókat az elmúlt vasárnapon. Utóbbi eseményen részt vett Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke.

Németh Csaba elmondta, hogy figyelemmel kísérte a környéken megtartott autószenteléseket és úgy gondolta érdemes lenne Pákán, illetve a plébániához tartozó falvakban is meghonosítani ezt a hagyományt. Megkereste őt ezügyben Kiss Ambrus az Autóklub regionális elnöke is, aki együttműködési lehetőséget ajánlott fel. Ennek megfelelően, hagyományőrző szándékkal tartottak idén először autószentelést az említett három helyszínen a szentmisék végén. A plébános elmondta, hogy szép számban vettek részt hívek a szentmiséken és kértek áldást a járművükre, autókra, motorokra, kerékpárokra, rollerekre. Németh Csaba bízik benne, hogy évről évre egyre többen élnek majd ezzel a lehetőséggel és emlékeztethetik egymást arra a közös felelősségre, amit a közlekedésben is tanúsítani kell egymás iránt.