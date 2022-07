Különleges japán papírsárkányok, azaz koinoborik születtek Korbuly Ágnes illusztrátor vezetésével hétfőn. A gyerekek szabadjára engedhették fantáziájukat, s a legegyszerűbb alapanyagokból – papír, festékek, filctollak, hurkapálca – készültek a távol-keleti ihletésű művek. A vízesésen felúszó koi ponty egyébként a bátorság és az erő jelképe, illetve a bölcsesség,a tudás és a hosszú élet szimbóluma Japánban, tudtuk meg a foglalkozás vezetőjétől.

- Ez a papírsárkány amolyan szélzsákként működik. Japánban ez az évszázadokra visszanyúló hagyomány a gyermeknaphoz kapcsolódik, mi most annak egy egyszerűbb változatát készítjük el. Óvodásoknak és iskolásoknak hirdettük meg a programot. Összetoltuk az asztalokat, mert tudjuk, hogy a gyerekek még ismeretlenül is ösztönösen egymásra hangolódnak. A foglalkozások során általában arra törekszem, hogy a gyerekek olyan anyagokkal dolgozzanak, amik otthon is elérhetők, így később bármikor újra elkészíthetik az itt látott alkotásokat, illetve ezekből az anyagokból gazdag fantáziájukat szabadon engedve hozhatnak létre valami újat – mondta Korbuly Ági.

Tóth Norbert zalaegerszegi képzőművész arról tájékoztatott, hogy a tulajdonos a közösségépítő kísérleti projekt számára örömmel csinosította ki és engedte át az épületet.

- Célunk, hogy élővé tegyük ezt a helyszínt, valamint azt szeretnénk elérni, hogy a helybéliek, a látogatók kapjanak egy kis szeletet a kortárs művészetből. Torma Attila szombaton és vasárnap egyszemélyes színházi produkcióval lépett fel. Kedden Ludvig Dániel képzőművész workshopján ugyancsak érdekes kísérletezésbe foghattak a felnőttek, akik az ytong-tégla (pórusbeton) faragásának rejtelmeibe nyerhettek bepillantást. A kortárs művészeti program elemeként a söröző falain galéria látható csütörtök estig környékbeli és távolabbról érkezett alkotók - Czédli Mónika, Csondor Réka , Farkas Imre, Aleksandra Fekonja (SLO), Frimmel Gyula , Gazdag Ágnes, Gombos Zsófi, Jakab Péter, Kajos Anna Zsófia, Kerese Zsolt, Korbuly Ági, Ludvig Dániel, Nagy Szilvia, Németh Attila, Pap Gitta, Szirkovics Evelin, Tóth Norbert, Torma Attila és Varga Bálint Tamás – műveiből. Büszke vagyok arra, hogy sok volt adys diák, egykori tanítvány vállalta a bemutatkozást. Ezek a programok is azt igazolják, hogy többször kell jönnünk vidékre, így a személyesebb találkozó miatt nyitottabbá válnak a helyiek is.

Mint megtudtuk, az extrémnek vagy érdekesnek mondható helyszínre azonnal igent mondtak a felkért alkotók. A söntés mögötti szobában pedig egy videóinstalláció kapott helyet, ahol a néző egy pók munkáját tanulmányozva csodálkozhat rá a művészet és a tudomány találkozására.