A gabonákból készült italoknak több ezer éves történelme van, már eleink is itták az alacsony alkoholtartalmú sörszerű nedűt. Az Árpád-házi uralkodóktól kezdve minden földtulajdonosnak volt sörfőzési joga, azaz „serjoga”, a sörkimérés joga szerint pedig 1840-ig bárki mérhetett sört saját házában, akinek volt földterülete. A 17. századra elsősorban a Felvidéken szaporodott el a „sernevelés”, olyannyira, hogy Besztercebányán hetven ilyet találunk 1652-ben. Sok főzde működött az apátságokban is.

A sernevelés virágzásának a Rákóczi-szabadságharc vetett véget ezen a vidéken, azután a nagyobb városokban, különösen Pesten növekedett a sörfőzők száma. Akkoriban sörfőző céheket találunk Pozsonyban, Besztercebányán, Kolozsváron és Budán. 1850-ben alakult, ám csak öt év múlva kezdte meg működését a Kőbányai Serház Társaság, ez pedig a céhes serfőzés végét jelentette. A szakemberek kis üzleteit felváltották a hasznot kereső befektetők, majd sorra épültek a gyárak.

Simon István gyűjteménykezelő, a kiállítás kurátora a szakestélyek korsóit bemutató tárlatok között. Fotó: Pezzetta Umberto

Az I. világháború előtt Magyarország sörmennyiségének 75 százalékát Budapesten állították elő. Trianon után az export csökkenése miatt olcsó lett a bor, emiatt nehéz helyzetbe kerültek a sörgyárak, Kőbányán például három gyár egyesült Dreher-Haggenmacher Első Magyar Részvényfőzdéje néven, ezen kívül Pécsen, Nagykanizsán és Sopronban maradt meg az üzem. Az államosítás után, 1959-ben egyetlen cégbe vonták össze a gyárakat Magyar Országos Söripari Vállalat néven, amely 1971-ben szűnt meg. Időközben további sörgyárakat létesítettek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Martfűn és Komáromban.

A rendszerváltozás után kisüzemi sörfőzdék nyíltak a szűretlen sörök jövedéki adómentessége és a sörhiány miatt. 1993-ban kormánydöntés alapján az adómentesség megszűnt, a privatizált, külföldi kézbe került gyárak olcsón adták az ipari sört, s a gyárak nagy részének ma is külföldi a tulajdonosa. Tíz éve újra lehet otthon sört főzni évi 1000 liter erejéig. Ekkor alakult az Első Magyar Házisörfőző Egyesület, tagjaik napjainkig rangos nemzetközi versenyeken szerepelnek.

Ma is kedvelt változat a fémfedeles kupa.

- A falakon látható plakátokat, tablókat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumból kölcsönöztük – mutat körbe Simon István gyűjteménykezelő, a tárlat kurátora. - Az első teremben az ivásra alkalmas, különféle motívumokkal ellátott korsók vannak, a második teremben pedig különleges alkalmak, a szakestélyek emlékei sorakoznak. A szakestélyek hagyománya Selmecbányához, a bányászati-kohászati tanintézethez kötődik, eredete a 18. századi német egyetemekig nyúlik vissza. A bányászati iskolákban esténként a tanárok és diákok közösen „elmélkedtek”, kulturált sörfogyasztás mellett szakmai témákról beszélgettek. Aztán idővel ez megváltozott, a tanárok elmaradtak, az esték pedig hangulatos, vidám, tréfás összejövetelekké váltak. A vitrinekben olyan korsókat látunk, amikkel például az elsősöket „keresztelték” meg. Mindig van valamilyen célja a találkozóknak, ami egyben az összejövetel névadója, így van szalagtűző, gyűrű- és korsóavató vagy valéta, esetleg gyász szakestély.

A kolostorok serfőző múltját idézi az itt látható pocakos szerzetes figura.

Az iskolai hagyományokat később átvették a szénhidrogéniparban dolgozók is. Ezeket a szakestélyeket a feltárt szénhidrogénmezők évfordulóján szokták tartani. Zalában (Budafa, Lovászi, Nagylengyel stb.) és az Alföldön (Algyő, Szolnok, Hajdúszoboszló stb.) is egyre népszerűbbek lettek, sőt, a hagyományokat ma is tartják. Ehhez hasonló programot ugyancsak szerveznek a földmérők, geológusok, az öntészek és még sok más szakma képviselői. A bányászat tiszteletére a szakestély elején lekapcsolják a villanyt, s gyertya mellett fogyasztják a „szent italt”, a sört, mellé zsíros kenyeret esznek. Az eseményen mindig erre az alkalomra készített korsókat (cserép, porcelán vagy öntött kupa) osztanak szét, ami a korsóavatásig az asztalon szájjal lefelé fordítva van. A korsót a szakestély elején választott elnök által felkért vendég avatja fel rövid méltató, humoros beszéddel. Ha valaki nem kíván sört inni, akkor „sörimpotenciát” kell kérnie, a szellemes kifogásokat értékelik. Ha valaki nagyon hangoskodott, annak először az elnök által kirótt büntetést kellett végrehajtania, általában egy vagy több „tükröst” kellett innia, majd a feje fölött a kupát felfordítania. Második figyelmeztetés után „börtönbe” zárták a rendbontókat.

Eichinger Attila igazgató a tárlatot bemutatva hozzátette, a múzeumban több mint 600 korsó található, ezeknek csak egy része került a vitrinekbe.

- Az Ikarus kiállítás után nem sokáig kellett tanakodtunk, hogy mivel rukkoljunk elő, ugyanis hatalmas korsógyűjteményünk van, abból most 150-et hoztunk el. Ebből is látszik, bármikor tudjuk folytatni ezt a témát. Igyekeztünk mindenféle formájú és alapanyagú korsót kiállítani. Mivel a szakestélyekre minden évben újabb generáció érkezett, további korsókat kellett gyártani. Érdekesség, hogy amikor készültünk a válogatásra, egyre többen jelezték, hogy nekik is van ilyen a birtokukban. Megjegyzem, én a végzettségemből kifolyólag őrzőm ezeket, mivel szilikátgépészként végeztem, és ez az iparág gyártja ezeket a korsókat is.

Eichinger Attila búcsúzóul elmondta, a szabadtéri gyűjtemény hátsó bejáratánál, a belső elkerülő út mellett egy felújított, 50 köbméteres szénhidrogénes tartály hirdeti mostantól az aktuális időszaki kiállításokat. A történelmi bányász-, kohász- és erdészkorsókat bemutató tárlat a tervek szerint nyár végéig várja a látogatókat.