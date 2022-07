A fesztivált 2015-ben indította útjára Érdi Tamás zongoraművész, az ő ötlete alapján rendezik meg a Cimbora Alapítvány munkatársai. A legfontosabb cél a klasszikus zene népszerűsítése. Keresik az új közönséget, azokat, akik csak azért nem járnak „komolyzenei” koncertekre, mert megriadnak már a szótól is, vagy anyagi, távolsági okokból elérhetetlen a számukra. Ezért vitték ki a klasszikus zenét a koncerttermekből, hogy a közönség szabadtéren, a vízparton, parkokban, ligetekben hallgathassa a koncerteket, írják a rendezvény honlapján. A rendezvénysorozat szerepel a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 kiemelt zenei programjai között. Az elmúlt hét évben 350 koncertet és más zenei programot szerveztek, 31 településen hallgathatta a közönség a koncerteket, elsősorban Balaton parti helyszíneken és Tatán, az Öreg-tó partján, de a Duna mentén is, sőt Fiumében, a tengernél is voltak már Klassz a pARTon! koncertek.

A Four Bones Quartet Veszprémben 2020-ban

Forrás: Balogh Ákos/Veszprém Megyei Napló

A keszthelyi program

Keszthelyen, a Balaton-parti Zenepavilonnál július 28-án (csütörtök) 20 órakor a Four Bones Quartet lép fel. Az együttes visszatérő vendége a Klassz a pARTon! fesztiválnak. A klasszikusoktól a modernebb és könnyedebb műfajokig ívelő programmal nyújtanak betekintést a harsona, valamint az együttes rendkívül színes repertoárjába.

Július 29-én, (péntek) 20 órakor Nők az évszázadok viharában, nők az operában címmel rendeznek estet a keszthelyi Zenepavilonnál. Keszei Bori, Fodor Beatrix operaénekesek és a Budafoki Dohnányi Zenekar öt kiváló női hangszeres művésze ad műsort. Keszei Bori a program inspirációjától így fogalmazott: „Van egy műfaj, ami többet árul el a női sorsokról, a nők helyzetéről az európai társadalomban, mint bármilyen száraz tanulmány: az opera.”

Július 30-án 20 órakor ugyancsak a Zenepavilonnál Csordás Klára és a Grazioso Kamaraegyüttes ad koncertet. A Párizsban élő, Cziffra-díjas művésznő, Csordás Klára a Bécsi, a Mannheimi és a Stockholmi Opera tagjaként énekelte végig az operairodalom számos gyöngyszemét, és szólistaként is rendszeresen fellép a világ rangos koncertpódiumain. A Grazioso Quartettel közös estjén különleges kísérettel szólaltatja meg az opera- és dalrepertoár legszebb darabjait.