Beszédet mondott Vigh László, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki szólt a jelen aktuálpolitikai helyzetéről, majd gratulált a településnek a fejlesztésekhez. Hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy Zalalövő betöltse a körzetközponti szerepet az oktatás, kultúra, egészségügyi szolgáltatások terén.

Őt Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke követte, aki jelezte, hogy a városnap jó alkalom a számvetésre, hogy szót ejtsenek az elért eredményekről és elismerjék a helyi közösség példát mutató tagjainak munkáját.

A beszédek után emlékplakettet vehetett át, valamint "Zalalövő Város Szolgálatáért Díjban" részesült Hideg Zoltán Andrásné pedagógus. Polgármesteri elismerő oklevelet kapott a műsorban szereplőként is fellépő Radics Petra tanuló. Átadták a "Városbora" címet is. Vörösbor kategóriában Őr Ferenc nyerte el a címet kékfrankos, fehérbor kategóriában Galambos István olaszrizling borával. Továbbá "Zalalövőért Ifjúsági Díjat" vehetett át Sabján Csenge, a ZTE-ZÁÉV TK tekése, illetve "Zalalövőért Díjat" kapott Herczeg Imre alpolgármester, a Zalalövői Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Zalalövő testvértelepüléseinek delegáció is részt vettek az ünnepségen, köztük az olasz Farra d' Isonzo képviselői, akik fotókiállítást hoztak ez alkalomra, mely településüket mutatja be. Egy hét múlva pedig az olasz községben láthatók a zalalövői alkotó Bischofné Hesinger Katalin képei. Ezután megnyitották a „Színekből szőtt álmok” – Kortársművészet című gobelin kiállítást is. Vasárnap egyebek mellett ünnepi szentmisével, városi tízóraival, kulturális műsorral, közösségi főzéssel, fűnyíró traktor versennyel, középkori lovagi bemutatóval és koncertekkel várják a látogatókat.