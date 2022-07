Az élmények fokozása azonban számukra is jelentős, ezért a Restart Fesztivál keretein belül július 3-án, 9 órakor motoros rendőr vezetésével vonulnak fel a Sportcsarnok melletti útszakaszon, megkerülve a Zala Pláza épületét. A felvonulás után 11:30-ig ügyességi pályán is kipróbálhatják magukat a gyerekek, ami segíti az egyensúly és koordinációs fejlődésüket. A szervezők a helyszínen nyereményjátékkal is készülnek: 2 felnőtt és 2 gyermek számára biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget egy hévízi apartmanban. Bővebb információ a rendezvény közösségi oldalán olvasható.