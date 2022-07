A jubileumi ünnepségre a Karos Korzó rendezvénytermében került sor. A megjelenteket (köztük a testvértelepülések, Olesno és Asperhofen delegációjának tagjait, akik maguk is önkéntes tűzoltók) először Novák Ferenc polgármester köszöntötte, aki több éven át volt a tűzoltó egyesület elnöke, de posztjáról polgármesterré választása után a jogi szabályozás értelmében le kellett mondania. A polgármester helytörténész is, ennek megfelelően beszélt a helyi egyesület történetéről, az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseiről és külön is köszöntötte a jelenlegi elnököt, Szakál Tibort, illetve a parancsnokot, Szörcsök Szilárdot, aki - akárcsak Novák Ferenc egyik fia - nemcsak önkéntes, hanem hivatásos tűzoltó is. Novák Ferenc után Tóth Ferenc, a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke köszöntötte a jubiláló szervezetet, rámutatva: sajnos, az utánpótlással vannak problémák, nem könnyű manapság megszólítani a fiatalokat.

Forrás: Horváth Balogh Attila

A továbbiakban Novák Ferenc bemutatta azt a Szent Flórián képet, amit 1932-ben adományozott az akkori településvezetés az önkéntes tűzoltóknak. Az alkotást most sikerült restauráltatni, a megújult képet dr. Háda László plébános és Bertók Dániel református lelkipásztor áldta meg.

Az ünnepségen fellépett a 25 éves Dalárda-Vegyeskar és a Karos Fúvósegyüttes.