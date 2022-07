– Zalaegerszegen, a közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, majd Sopronban, erdész szakon tanultam tovább. A képzést levelező tagozaton fejeztem be, hiszen már tanulmányaim alatt csatlakoztam édesapámhoz, hogy gyakorlati tapasztalatot gyűjtsek. Végzettségét tekintve ő is erdész, illetve az öcsém is a múlt hónapban fejezte be tanulmányait, szintén erdészként. Úgy gondolom, a természet szeretete mindig is jelen volt a családban – kezdi Horváth Tamás, aki 2011-től dolgozik az édesapja által 2002-ben alapított Horváth és Társa Kft.-nél.

Hengeres fa, fűrészüzem, építőanyag-kereskedelem

– Ügyvezetői pozíciót 2017 óta töltök be a családi vállalkozásunkban. Éppen akkoriban történt egy éles váltás, hiszen elindítottuk pankaszi üzemünket, ami várakozáson felül teljesít. Azóta az öcsém is csatlakozott hozzánk, emellett édesapánk is aktívan dolgozik, remek csapatot alkotunk. Mindig igyekszünk úgy leosztani a teendőket, hogy mindenkinek meglegyen a maga asztala, telis-tele testhezálló feladatokkal – hangsúlyozza az ügyvezető, aki arra törekszik, hogy a cég családias jellege a jövőben is megmaradjon. A Horváth és Társa Kft. tevékenysége három fő csapásirányból tevődik össze. Faanyag-kereskedelemmel – azon belül is hengeres fa forgalmazásával – indultak, felvevőpiacuk túlnyomórészt külföldi papírgyárakból és magyar partnerekből tevődik össze. Hosszú évek munkája után komoly fejlesztést jelentett a 2017-ben létrehozott pankaszi fűrészüzem, ahol 99%-ban hazai termelésű erdei és lucfenyővel foglalkoznak és zömében tetőkbe beépíthető fűrészárut gyártanak. A harmadik láb pedig nem más, mint az építőanyag-kereskedelem.

Egyensúlyban Zalalövő és Pankasz között

– 2021-ben lapot húztunk 19-re és belefogtunk különböző építőanyagok forgalmazásába is. Pár hét múlva el szeretnénk indítani a következő telephelyünket Zalalövőn, már folyamatban vannak az engedélykérések és az árukészlet feltöltése. Egy kis üzlet fog rendelkezésünkre állni, közepes méretű udvarral, ahol barkácskellékeket, festékeket, szerszámokat, csavarárut, csempét, járólapot és további apróbb termékeket is meg lehet majd találni az általános építőanyagok mellett.

– Nincs nagy távolság Zalalövő és Pankasz között – mindössze 8 kilométer –, így kézenfekvő, hogy a tömegáru, a nagyobb helyet elfoglaló termékek Pankaszon legyenek, Zalalövő pedig a bolt miatt legyen erős. Igény szerint házhoz szállítjuk a megrendelt termékeket – mesél a részletekről az ügyvezető.

Egymásra támaszkodva erősebbek

Horváth Tamás szerint fontos, hogy mindig abból induljunk ki, hol kezdtük és hol tartunk most, a másokhoz való hasonlítgatás helyett. Az elmúlt években mindig arra törekedett, hogy előre menjenek, és bár a fejlődést szerinte a piac határozza meg a legerősebben, a rengeteg munka, szorgalom és odafigyelés gyümölcse mindig beérik.

– A munkavállalóink száma is folyamatosan növekedett az elmúlt öt évben és büszke vagyok arra, hogy sikerült összetartó csapatot építeni. A fejlődés nélkülük sem jöhetett volna létre. Ha három tevékenységet űz egy vállalkozás, úgy kell összhangban lenni, hogy semelyik se menjen a másik rovására. Ezért is szerencsés, hogy a cégnek három eltökélt vezetője van.

– A terhelhetőséget is jobban el lehet osztani, képesek vagyunk egymást támogatni, így senkinek sem fog megrogyni a válla – mutat rá az ügyvezető, aki a stabilitást jelölte ki aktuális célként, hogy egy esetleges globális probléma esetén (például újabb vírushullámok során) is jól működjenek.

Feltöltődés: Zalalövő csiszolatlan gyémántjánál

Horváth Tamás feleségétől és 13 hónapos kislányától kapja a legtöbb energiát, még a legnehezebb időszakokban is erőt tudnak neki adni. – Amikor velük vagyok, el tudom engedni a hétköznapokat. Újdonsült apukaként először nehéz volt, hogy a családra és a munkára is mindig éppen elegendő időt szánjak. Ehhez szerintem kell egy olyan társ, aki ebben partner, akivel ebben segítjük egymást és az én feleségem éppen ilyen – osztja meg velünk a családapa.

A Horváth család legszívesebben kirándulással, barátokkal tölti szabadidejét, a hétvégéket, ünnepi időszakokat mindig igyekeznek kihasználni. Kedvenc célpontjuk a környéken a Borostyán- tó. – Egy jó barátom szavaival élve a Borostyán-tó Zalalövő csiszolatlan gyémántja, amely a Zalalövői Önkormányzat és néhány vállalkozó összefogásával folyamatosan fejlődik, és az sem titok, hogy hamarosan arra a környékre fogunk költözni.

(Támogatott tartalom)