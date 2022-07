Az önkormányzat azt közölte, kiemelten fontos, hogy Keszthely lakossága és a gazdasági társaságok minél szélesebb körben írják meg, hogyan vélekednek a város következő éveit meghatározó fejlesztésekről.

Mint írták, most készül a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), amely a 2021-2027-ig tartó uniós támogatási ciklus stratégiai dokumentumaként szolgál. Ez kijelöli azokat az irányokat, amelyek az „előttünk álló időszak fejlesztéseit, beruházásait meghatározzák a városban”.

A dokumentum megalkotói arra is kíváncsiak, a helyi életminőséggel való elégedettség növelésében milyen tényezők játszanak szerepet. A válaszok között szerepel például a munkahelyek szélesebb választéka, a magas jövedelmet biztosító lehetőségek száma, a jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatás, illetve a minőségi közösségi terek, továbbá a gazdagabb, igényekre szabott kulturális kínálat is.

A felmérés külön vizsgálja a Keszthelyen élők, illetve a városban működő cégek, vállalkozások igényeit, elképzeléseit. Emellett például arra is kíváncsi a helyhatóság, hogy a válaszadók milyen elektronikus eszközöket használnak, hogyan kerülnek ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal, és a saját életminőségük szempontjából mennyire tartják fontosnak – egyebek mellett – a környezettudatos életvitelt, a szelektív hulladékgyűjtést vagy a közösségben való aktív részvételt.

Keszthely önkormányzata arra is kíváncsi, a válaszadók szerint hogyan lehetne vonzóbbá tenni a belváros zöldfelületeit, illetve a kitöltők vásárolnak-e helyi, térségi termékeket.

A válaszokkal a kérdőív kitöltői segítik a város fejlődését, hangsúlyozta Keszthely önkormányzata.