Kercsmarics József a fiatalok oktatásánál különösen figyel az életkori sajátosságaikra, hiszen koncentrációjuk nagyon eltérő. Vannak gyerekek, akik egy órából mindössze 15 percet képesek az adott feladatra figyelni, aztán elkalandoznak gondolataik. Különösen fontos, hogy a trénernek jó legyen a pedagógiai érzéke, és rá kell hangolódnia az ifjúság rezgéseire. A legkisebbeknek például sakkmesét sző, amelyben a bábuk jelentését, jelentőségét emeli ki. A bizalmi kapcsolat kialakulását követően a játékos szinte vakon bízik a mesterében, ez a kapocs pedig sokat jelenthet a versenyeken.

A Nagykanizsa bagolai városrészéből származó Kercsmarics Józsefnek a királyi játék iránti rajongása szintén korán, 6 éves korában kezdődött. Édesapja tanította meg neki és testvéreinek a sakk lépéseit, sokat játszottak együtt. Középiskolai tanulmányait a Landler-gimnáziumban (ma Batthyány) folytatta. Akkoriban egy nyári szünetben az egyik fővárosi rokonnal sokat sakkoztak. Bár szinte mindig kikapott, sokat tanult ezekből a csatákból.

– Érettségi után mechanikai műszerész szakmát tanultam – folytatta. – Az akkori Izzó gyárában tartották a gyakorlatot és a vállalati sakkversenyen figyelt fel a tehetségemre a város sakksportjában ismert játékos, csapatvezető, Sziva Antal. A neves edző meghívott a helyi sakk-klubba. Megtanultam játszmákat írni, ami alapján ki lehet elemezni és újrajátszani azokat. Aztán jöttek a városi bajnokságok, amelyekben néhány év alatt az első osztályú minősítésig jutottam. Több országos viadalon ültem asztalhoz, olyanokon, mint a Tavaszi Fesztivál Budapesten, vagy a pécsi Zsolnay-kupa és a zalaegerszegi megyei bajnokság. Ez idő alatt mesterjelölti minősítést szereztem.

A sakk mellett aktívan focizott is. A bagolai csapat főszervezője és csapatkapitánya lett, később átigazolt a magasabb osztályú miháldi Dózsa SE gárdájához. Játszhatott a megyei bajnokság válogatottjában a zalakarosi új pálya avatásán. Még ez idő alatt a kispályás városi bajnokság első osztályú bajnokcsapatához, a Vízmű SE-hez igazolt. A labdarúgásban eltöltött 13 év után beválasztották a kanizsai városi labdarúgó-szövetség elnökségébe. A családalapítást követően a sakkra koncentrált. Lánya, Eszter biztatására beiratkozott a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karára, ahol 2011-ben sakkedzői szakon diplomázott. Majd egy évvel később országos sakk versenybírói minősítést szerzett.

Óriási öröm, hogy 1984 és 2014 között tíz alkalommal nyertem meg a nagykanizsai városi felnőtt egyéni sakkbajnokságot – folytatta. – Ezalatt rendszeresen játszottam a nagykanizsai NB I-es és NBI/B-s sakkcsapatban. Nyerni tudtam az ajkai Farkas Gyula nemzetközi mester ellen, és a győzelem után felemelt karral körbeforogtam a teremben, mint Mohamed Ali a világbajnoki címe megnyerésekor. A bíró ezt nem nézte jó szemmel és figyelmeztetett, hogy nem futballmérkőzésen vagyunk és hagyjam abba.

Aztán 2007-ben tagja lett a Zala Megyei Sakkszövetségnek, majd 2015-ben megválasztották elnöknek.

irányítom az egyesületünkben – mesélte Kercsmarics József. – Az utánpótlás-nevelés terén kimagasló munkássággal bíró és az ország legjobb ifjúsági csapatai közé jutott egyesületünket irányító Bagonyai Attila nemzetközi mester és szakedző feladatait igyekszem továbbvinni. Váratlan halála óta minden évben megrendezzük a Batthyány-Kanizsa- kupa nemzetközi ifjúsági sakkversenyt, amely egyben Bagonyai Attila-emlékverseny is. A viadalon az ország legjobb nevelőegyesületeinek legtehetségesebb versenyzői mellett a szomszédos országok ifjúsági indulói is részt vesznek. Az országos ifjúsági sakk csapatbajnokságokon is képviseltetjük magunkat. Eddig három iskolában tartottunk sakkoktatást, a Hevesiben Joóné Szépréti Andrea, a kiskanizsaiban Kocsis Anikó és Dávidovics Mária, valamint a Kőrösiben Sárdi Zoltán tanárral. Az ősztől a rozgonyi és a Bolyai-iskolában is megkezdődik a sakk népszerűsítése. A Bagonyai Attila Sakk Klubban heti két alkalommal tartok edzést, kedden és pénteken 16 órától. Eddigi legjobb tanítványaim: Boa Boglárka, Pergel Kitty és Balogh Eszter, ők országos döntőkön elért 3. helyezésükért 10 felvételi pontot kaptak az egyetemi felvételihez.

Vallja, hogy a családja után a királyi játék következik, a TUXERA- Aquaprofit Nagykanizsa Sakk Klubban megtalálta számítását, lokálpatriótaként pedig igyekszik a lehető legjobb tudása szerint tenni a fiatalok fejlődéséért.