A program, akárcsak maga az AquaCity, húszéves múltra tekint vissza, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester. Ez idő alatt számos jótékony célt szolgált, tavaly a Zala Megyei Szent Rafael Kórház működését támogató Ispita Alapítványnak gyűjtöttek, összesen több mint 11 millió forintot. A városvezető emlékeztetett: a jótékonysági nap bevétele három forrásból táplálkozik, a cégek felajánlásából, a jegyárakból, valamint a főzőcsapatok bevételéből. Utóbbiak jelentkezését augusztus 3-ig várják. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos kiemelte: ez az egyik legnagyobb jótékonysági rendezvénye a városnak, amelyen sok száz ember tevékenykedik a közös célért, s ez tiszteletre méltó.

Augusztus 13-án a zalaegerszegiek lakcímkártya felmutatása mellett vehetik igénybe a kedvezményes, csúszdákra is érvényes 1000 forintos belépőt, a nem itt élő vendégek pedig a fürdőjegy áráért élvezhetik a csúszdákat is, tájékoztatott Bánhegyi Péter, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a finom étkek mellett ezen a napon lesz korongozás, óriásbuborék-show, judo- és kung-fu-, valamint kutyás bemutató, tánc, íjászat, s eljön Borka bohóc is.