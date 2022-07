- A solymári incidens (a közelmúltban több mint ezer háztartásban nem volt ivóvíz) elsősorban műszaki problémából adódott, ugyanakkor a kánikula miatt megnövekedett vízfogyasztás is közrejátszott abban, hogy vízhiány jelentkezett - szögezte le Cziráki László elnök-vezérigazgató, aki azonnal hozzátette: a Délzalai Vízmű ZRt. ellátási területén megfelelő mennyiségű vízkapacitás áll rendelkezésre, a Mura folyó ugyanis bőséges utánpótlást biztosít egyelőre. A vezérigazgató jelezte: a nyári időszakban átlagosan 20 százalékkal több vizet fogyasztanak el a fogyasztók, rendszerint ilyenkor töltik fel a kerti medencéiket, sokan a kiskertek locsolását is a vezetékes rendszerről oldják meg és a nagy melegben a zuhanyzás is gyakoribb.

A nagykanizsai székhelyű Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. - röviden: Délzalai Vízmű ZRt. - jogelődjeit is figyelembe véve - több mint 100 éve áll a fogyasztók szolgálatában. A Részvénytársaság a szolgáltatásaival Zala és Somogy megye 107 településén van jelen, az itt élő több mint 130 ezer fogyasztónak szolgáltat ivóvizet (103 település), valamint a települések szennyvízelvezetését és tisztítását biztosítja (67 település). A társaság az alaptevékenység mellett vízmérő javítást és hitelesítést, műszeres vízvezetéki hibakeresést, kamerás csatornavizsgálatot, csatornatisztítást, csatornajavítást, víziközmű építést, biogáz-előállítást és -hasznosítást, komposztkészítést, laboratóriumi vizsgálatokat és szerelvényértékesítést is végez.

Cziráki László vezérigazgató és Kőrösi József gépkezelő a molnári vízműtelepen lévő egyik kutat ellenőrzi Fotó: Pásztor András

- A ZRt. ivóvíz kitermelése több mint 6 millió m3/év. Tavaly márciusban 493 ezer köbméter víz fogyott Nagykanizsán és térségében, míg pár hónappal később, júliusban ez a szám már 594 ezer köbméterre rúgott - mutatta az adatsort a vezérigazgató, aki Nagykanizsa vonatkozásában is hasonló tendenciáról számolt be. A városban tavaly márciusban 155 ezer köbméter, míg júliusban 185 ezer köbméter víz fogyott.

A kapacitásokkal nincs probléma, ám mint kiderült műszaki meghibásodás is okozhat súlyos ellátási gondokat. Ilyenből pedig a Délzalai Vízmű ZRt.-nek is bőven akad, szinte nincs olyan nap, hogy ne lenne valahol csőtörés. A ZRt. egyébként összességében 1 751 kilométer csővezetéket működtet (ennyi vezetéken lehet meghibásodás), ez a hosszúság megfelel a Nagykanizsa – Oxford közúti távolságának!

A Mura bőséges utánpótlást biztosít egyelőre. Fotó: Shutterstock

- Az ivóvíz-vezetékek esetében az öregedő hálózati infrastruktúra jellemző, az átlagos hálózati veszteség országos átlagban 20-25 százalék körül van, azonban egyes rendszereken 30 százalék felett is alakulhat az elfolyt víz aránya - említette Cziráki László, aki szerint a jelenleginél nagyobb ütemben kellene felújítani, cserélni a hálózat bizonyos szakaszait, mert a legtöbb területen 50-60 éves a vezetékrendszer, sőt Nagykanizsán közel 100 éves vezeték is van.

- A kanizsai térségben is jelentős a rekonstrukciós igény, nagyon fontos lenne például a két murai távvezeték felújítása, melyeken keresztül eljut az ivóvíz a fogyasztókhoz. Ha ezek tönkremennek vagy meghibásodnak, itt is lehetnek ellátási problémák. A Molnáriban lévő vízműtelep átfogó felújítása is indokolt, jelenleg ott minden az 1970-es évek hangulatát és technológiáját idézi. Szintén fontos lenne Nagykanizsán a Magyar utcai vízműtelep rekonstrukciója, illetve mindkét víztorony felújítása. Ezek önmagukban is több száz millió forintos tételek.

A vezérigazgató rámutatott: a vízdíjba ugyan be van építve egy minimális hálózatrekonstrukciós díj, ám a vízdíj mértéke az elmúlt tíz évben nem emelkedett, miután az árak befagyasztásra kerültek. Ezért van az, hogy mostanra az önkormányzatok és a vízművek többségének már arra sincs forrása, hogy pályázati önerőt biztosítson egy-egy hálózatrekonstrukciós pályázathoz.



