Az egregyi kálvária Top-forrásból készült, a pályázatot 2019-ben nyerte el a város, amit megelőzött az ingatlanvásárlás a hegy lábánál.

– Kepli József János alpolgármesterrel közösen álmodtuk meg ezt, és bár kicsit vissza kellett vennünk a műszaki tartalomból, hiszen az utóbbi időkben elszabadultak az árak, de a kálvária elkészült – mondta Papp Gábor polgármester. – Az elmaradt fejlesztésekre újabb pályázatot nyújtottunk be, amelybe egyéb, vallási turizmust szolgáló beruházások is belekerültek, hiszen ezen a téren is szeretnénk erősíteni.

A városvezető leszögezte: Egregy megújítása is tovább folytatódik. Korábban elkészült például a hegyen át vezető borút, a már számos kitűnő kiállításnak helyet adott múzeum, az Árpád-kori templom rekonstrukciója és a csapadékvíz-elvezetés, a sor most a Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművész által készített kálváriával folytatódik, amely „óriási értéke lesz a városnak, vallási és turisztikai szempontból egyaránt”, tette hozzá Papp Gábor az avatást megelőző szemlén.

A polgármester arról is beszélt: az egregyi hegy lábánál, a Hosszúföldekig most út is készül, amelyre a Magyar falu programtól nyert forrást a város.

A kálváriát Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő és Papp Gábor polgármester avatja és dr. Udvardy György veszprémi érsek szenteli fel július 8-án, pénteken 10 órakor.